SHINee¡¦¥ª¥ó¥æ¡¢°ãË¡°åÎÅµ¿ÏÇ¤Î¡ÈÅÀÅ©»Õ¡É¤È¤Î¿Æ¸ò¤òÈÝÄê¡Ö¥µ¥¤¥óÆþ¤êCD¤Ï¿ÇÎÅ¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
SHINee¤Î¥ª¥ó¥æ¤¬¡È°ãË¡°åÎÅµ¿ÏÇ¡É¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÅÀÅ©»Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëA»á¤È¤Î¿Æ¸òÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥ó¥æ¡¢¡ÈÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É
¥ª¥ó¥æ¤Î½êÂ°»öÌ³½êGRIFFIN¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï12·î11Æü¡¢¸ø¼°Î©¾ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥ª¥ó¥æ¤Ï2022Ç¯4·î¡¢ÃÎ¿Í¤Î¿äÁ¦¤òÄÌ¤¸¤ÆA»á¤¬¶ÐÌ³¤¹¤ë¿·º»Æ¶¡Ê¥·¥ó¥µ¥É¥ó¡Ë½êºß¤ÎÉÂ±¡¤ò½é¤á¤ÆË¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åö»þ¡¢ÉÂ±¡¤Îµ¬ÌÏ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¸½ºß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë°åÎÅÌÈµöÏÀÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥ó¥æ¤ÎÉÂ±¡Ë¬Ìä¤ÏÈéÉæ´ÉÍý¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤êCD¤Ï¿ÇÎÅ¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅö¼Ò¤Ï½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÏÃ¤¬ÌµÊ¬ÊÌ¤Ë³ÈÂçºÆÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¼¤¤°ä´¸¤Î°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Î²±Â¬¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¾ÍÀ¤È¸¢±×¤ÎÊÝ¸î¤Î¤¿¤áºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ÀèÎ©¤Ã¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤¬¡¢A»á¤«¤é°ãË¡°åÎÅ»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
A»á¤Ï¼«¿È¤¬Ãæ¹ñ¡¦Æâ¥â¥ó¥´¥ëÃÏ°è¤Î¤¢¤ë°åÂç½Ð¿È¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢°å»ÕÃÄÂÎ¡Ö¸øÀµ¤Ê¼Ò²ñ¤òË¾¤à°å»Õ¤¿¤Á¤Î½¸¤Þ¤ê¡×¤Ï¡Ö³ºÅö¤¹¤ë°åÂç¤Ï¼Âºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢A»á¤ÎSNS¤«¤é¥ª¥ó¥æ¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤êCD¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Î¾¼Ô¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£²ó¥ª¥ó¥æÂ¦¤¬Àþ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢SHINee¤Î¥¡¼¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤Þ¤À¸ø¼°Î©¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
GRIFFIN¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¸ø¼°Î©¾ìÁ´Ê¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡þ
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£GRIFFIN¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥ª¥ó¥æ¤ÈA»á¤È¤Î´ØÏ¢À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¸ø¼°Î©¾ì¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥æ¤Ï2022Ç¯4·î¡¢ÃÎ¿Í¤Î¿äÁ¦¤òÄÌ¤¸¤ÆA»á¤¬¶ÐÌ³¤¹¤ë¿·º»Æ¶½êºß¤ÎÉÂ±¡¤ò½é¤á¤ÆË¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åö»þ¡¢ÉÂ±¡¤Îµ¬ÌÏ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¸½ºß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë°åÎÅÌÈµöÏÀÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¥ª¥ó¥æ¤ÎÉÂ±¡Ë¬Ìä¤ÏÈéÉæ´ÉÍý¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤êCD¤Ï¿ÇÎÅ¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤¿¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÏÃ¤¬ÌµÊ¬ÊÌ¤Ë³ÈÂçºÆÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¼¤¤°ä´¸¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Î²±Â¬¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¾ÍÀ¤È¸¢±×¤ÎÊÝ¸î¤Î¤¿¤áºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£