不二家『苺フェア』開催、ブランド苺「あまりん」「とちあいか」を使ったケーキなど発売

洋菓子を販売する「不二家洋菓子店」は12月26日から、全国の店舗で『苺フェア』を開催する。

『苺フェア』では、埼玉県産のブランド苺「あまりん」、栃木県産「とちあいか」などの苺を使ったケーキを取りそろえる。販売期間は商品によって異なる。

あわせて、12月26日から1,500円(税込)以上を購入した人に「2026年ペコポコ卓上カレンダー」を先着で配布するキャンペーンも行う。カレンダーはなくなり次第終了。

「2026年ペコポコ卓上カレンダー」

〈『苺フェア』商品(価格はすべて税込)〉

〈1〉栃木県産とちあいかのモンブラン(561円)

〈2〉埼玉県産あまりんのダブルミルクレープ(626円)

〈3〉Monthly season DREAM STORY 〜苺のドームケーキ〜(745円)

〈4〉苺のボンブショート(626円)

〈5〉苺たっぷりバトンケーキ(2,160円)

〈6〉苺とフルーツのカスタードパイ(648円)

〈7〉伝承の味 不二家のショートケーキ(885円)

〈8〉ペコちゃんのツインほっぺ〈あまおう苺&ミルキークリーム〉(177円)

◆栃木県産とちあいかのモンブラン

上面のとちあいか苺ソースがアクセントの、ピンク色のモンブラン。カスタードクリームを中にしのばせたスポンジに、とちあいかクリームと苺風味クリーム、シャンテリークリームを重ねている。2025年12月26日発売。税込561円。

不二家洋菓子店「栃木県産とちあいかのモンブラン」

◆埼玉県産あまりんのダブルミルクレープ

クレープ生地に、埼玉県産のブランド苺「あまりん」のクリームと、カスタードクリームを格子状に重ねたミルクレープ。上面は「あまりん」を使ったソースで覆っている。2025年12月26日発売。税込626円。

埼玉県産あまりんのダブルミルクレープ

◆Monthly season DREAM STORY 〜苺のドームケーキ〜

苺ムースの中に苺果肉入りソースが入ったドームケーキ。2026年1月22日〜1月31日の10日間限定で販売する。税込745円。

Monthly season DREAM STORY 〜苺のドームケーキ〜

◆苺のボンブショート

カスタードクリームと苺果肉入りソース、苺クリームをスポンジで挟み、練乳入りシャンテリークリームで覆ったケーキ。2025年12月26日発売。税込626円。

苺のボンブショート

◆苺たっぷりバトンケーキ

苺をふんだんにトッピングした、切り分けタイプの長方形のケーキ。スポンジにカスタードクリーム、苺果肉入りソースを重ねている。2026年1月1日発売。税込2,160円。

苺たっぷりバトンケーキ

◆苺とフルーツのカスタードパイ

カスタードクリームとスポンジを重ね、苺やリンゴ、キウイ、白桃･こゆず(柑橘の一種)のシロップ漬けを飾ったパイ。パイ生地に合わせた甘酸っぱい杏ジャムが、フルーツの甘さを引き立てるという。2026年1月9日発売。税込648円。

苺とフルーツのカスタードパイ

◆伝承の味 不二家のショートケーキ

不二家の創業者･藤井林右衛門氏の想いがつまった昔の不二家のショートケーキをイメージした商品。焼き目の見えるスポンジに、シャンテリークリームと苺を挟んだ丸型のショートケーキ。2026年1月1日発売。税込885円。

伝承の味 不二家のショートケーキ

◆ペコちゃんのツインほっぺ(あまおう苺&ミルキークリーム)

ふわふわのスポンジ生地で、あまおう苺クリームとミルキークリームを包んだ商品。2025年12月26日発売。税込177円。

ペコちゃんのツインほっぺ(あまおう苺&ミルキークリーム)

不二家洋菓子店では、このほかにも苺フェアのスイーツを順次発売していく。不二家は「この時期だけの苺スイーツのおいしさを存分にお楽しみください」としている。