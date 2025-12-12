デート中、女性が「この人の話、退屈だなぁ」と感じているときの態度９パターン
常に会話で女性を楽しませる男になりたいものですが、ときには退屈させてしまうこともあります。「女性の退屈度を見分けられれば、今後の会話に生かせるのに…」と思う人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「デート中、女性が『この人の話、退屈だなぁ』と感じているときの態度」をご紹介します。
【１】「へぇ」「そうなんだ」と適当な相づちで話を流す。
「話を聞いてないから、相づちは確実に適当（苦笑）」（２０代女性）など、相づちの熱心さはそのまま会話への集中度と比例するようです。相づちがいい加減になってきたら、場所を変えるか話題を変えるといいでしょう。
【２】話を盛り上げないよう質問をせず、ただニコニコしている。
「早く話を終わらせるため機嫌よさそうに笑う」（２０代女性）など、女性が笑顔でも安心はできないようです。本当に楽しんでいれば「それでそれで？」など熱心に先を促すはず。話を盛り上げてくれない場合は退屈していると判断しましょう。
【３】時間を気にして腕時計を何度も見る。
「帰りたい気持ちが態度に出ちゃいそう（苦笑）」（２０代女性）など、話に退屈して早く帰りたくなる女性もいるようです。そのまま帰らせたら「つまらなかった」という印象だけが残ってしまうので、「面白いお店に案内するよ」など魅力的な申し出で、名誉を挽回しましょう。
【４】飲食に夢中で、ひとりでどんどんオーダーする。
「相手のスピードに合わせずどんどん食べちゃう」（２０代女性）などの意見もあり、女性の箸が異様に進んでいる場合は、注意したほうがいいかもしれません。「それおいしい？」など、目の前の食事を話題にすると、女性も気を取り直してくれるでしょう。
【５】眠気覚ましによく目薬を使う。
「退屈な話には目薬が必需品！」（２０代女性）など、悲しくなるような報告もあります。会話があまりにつまらないと、眠くなってしまう女性もいるようです。女性の眠気が冷めるよう、「わっ」と言って驚かすなど、荒技を使う必要があるかもしれません。
【６】ほかに楽しいことはないかと、まわりや窓の外を見る。
「面白いことないかなってキョロキョロしちゃう（苦笑）」（２０代女性）など、会話に退屈した女性は、落ち着きがない態度をとることもあるようです。女性の落ち着きがなくなってきたら、「この後どうする？」など、女性にも関係のある話題をふって関心を取り戻しましょう。
【７】「そういえば」などと言って、突然話題を変える。
「相手の話を聞いてないから、不自然な間で話しちゃう」（２０代女性）など、女性が急に話題を変えはじめたら要注意だといえそうです。ただし、女性から新しい話題を提供してくれたら、頑張ってその話題を盛り上げましょう。
【８】会話に集中せず、髪の毛をさわったり、ネイルを見たりする。
「ぼんやりして、目の前に人がいないような態度をとってるかも」（２０代女性）など、あまりに会話がつまらないと、ボーッとしてしまう女性もいるようです。表情がうつろになるなどの兆候が見えたら、ネイルを褒めるなどして、女性が興味のある話題を探しましょう。
【９】メールチェックするために頻繁にケータイをいじる。
「話に興味がないと、暇つぶしにケータイをいじってしまう」（２０代女性）など、女性が頻繁にケータイを触りはじめたら、退屈の合図だと考えたほうがよさそうです。メールチェックをとがめるのではなく、さりげなく話題を変えて、話術で女性の興味を引きましょう。
ほかにも「会話に退屈している女性はこんな態度」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（大高志帆）