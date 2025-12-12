忘年会で意中の女性から恋愛状況を聞き出す方法９パターン
忘年会は、いつも気になっている女性とお近づきになれる今年最後のチャンスです。お酒が入ったついでに恋バナを聞き出せば、今後の動き方のヒントが得られるかもしれません。そこで今回は、20代から30代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「忘年会で意中の女性から恋愛状況を聞き出す方法」をご紹介します。
【１】「今年はなんかいいことありました？」とざっくり聞く
「占いと一緒で、だいたい仕事か健康か恋愛の話に落ち着くので」（20代男性）というように、１年のまとめに乗じて恋愛状況を聞き出すパターンです。なかなか話がそちらに行かなければ、自分から今年の恋バナを振ってもよいでしょう。
【２】「今年、恋愛関係はどうだったんですか？」とストレートに問う
「ド直球ですけど、酔っぱらってきたら許されるかなと」（20代男性）というように、ストレートに恋愛状況を聞き出すパターンです。ただし、上司と部下などの関係の場合、パワハラやセクハラだと受け取られるおそれもあるので注意しましょう。
【３】「初詣は彼氏と行くの？」と彼氏がいる前提で話す
「本当は否定してほしいんですけどね（苦笑）」（30代男性）というように、彼氏がいる前提で話を振って恋愛状況を聞き出すパターンです。「いないですよー」と言われたら、一か八かの賭けに出て「じゃあ俺と行く？」と返すのもありでしょう。
【４】「来年の恋愛面の抱負って何？」とそれとなく水を向ける
「忘年会だからこそ許されそう」（20代男性）というように、来年の抱負をネタに恋愛状況を聞き出すパターンです。「今の彼氏と結婚します」といった言葉が飛び出すかもしれませんが、それならそれで心置きなく新年を迎えられるでしょう。
【５】「さっきからLINEしてるけど彼氏が心配してるんじゃない？」とさらっとからかう
「飲み会なのにスマホばっかりイジって！と責める」（20代男性）というように、「ながらスマホ」にツッコミを入れて恋愛状況を聞き出すパターンです。たとえ図星だったとしても、「本当に嫉妬深くてうざいんですよ」などと悪態をつくようであればワンチャンあるかもしれません。
【６】「クリスマスプレゼントって何もらいました？」と旬の話題を投げる
「いい歳なら彼氏としか交換しなさそうだから」（30代男性）というように、クリスマスプレゼントに乗じて恋愛状況を聞き出すパターンです。聖夜前なら「プレゼント選びしてます？」などと話題を振ってもよさそうです。
【７】「あのイルミネーション見ました？」とデートスポットのネタを振る
「女同士で行くところでもない気がするので」（30代男性）というように、イルミネーションスポットに乗じて恋愛状況を聞き出すパターンです。もっとも、本人や彼氏が人ごみ嫌いの場合もあるので、行く予定がなかったとしても早合点は禁物でしょう。
【８】「年末年始はどう過ごすんですか？」と休みの過ごし方を聞き出す
「年末年始の予定がないと高確率で彼氏がいなさそう」（20代男性）というように、年末年始の予定にからめて恋愛状況を聞き出すパターンです。彼氏が年中無休の仕事に就いていたり、遠距離恋愛で地元にいる可能性も視野に入れて、あらゆる角度から検証する必要があるでしょう。
【９】「今年はどっか行きました？」と彼氏とのデートや旅行の有無を探る
「どっか行ったなら『誰と？』って聞けますしね」（20代男性）というように、旅行トークに乗じて恋愛状況を聞き出すパターンです。これといったお出かけエピソードが出てこない場合も、「おうちデート派」の彼氏と付き合っている可能性もあるので、慎重に身辺を探りたいところです。
相手があまり酔わなかったり、お酒を飲まなかったりするタイプの場合はそれとなく、相手が酔っぱらっている場合はストレートに切り出すのがよいかもしれません。（熊山 准）
