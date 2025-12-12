【HG ヒュッケバインMk-IIトロンベ】 12月12日11時より予約開始 2026年3月 発送予定 価格：5,170円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG ヒュッケバインMk-IIトロンベ」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月12日11時より予約受付を開始する。発送は2026年3月を予定し、価格は5,170円。

本商品は「スーパーロボット大戦OG」シリーズに登場したヒュッケバインMk-II2号機を改修した「ヒュッケバインMk-IIトロンべ」をHGフォーマットでプラモデル化したもの。

成型色で「ヒュッケバインMk-IIトロンべ」のカラーリングが再現され、胸部、腹部、腰部に搭載されたギミックにより、腰をひねる動きが可能となっている。

Gインパクト・キャノンやフォトン・ライフルなどの武装が付属。チャクラム・シューターはリード線を取り付けることで、有線による射出状態を再現することができる。また、新規武装として、かつてレーツェル（エルザム）が搭乗していたガーリオン・トロンベの携行武器、アサルトブレードが付属する。

(C)SRWOG PROJECT