【アトリ ティザービジュアルVer. 1/7 完成品フィギュア】 2026年5月 発売予定 価格：28,600円 対象年齢：15歳以上

ベルファインは、「アトリ ティザービジュアルVer. 1/7 完成品フィギュア」を2026年5月に発売する。価格は28,600円。

本商品は、アニメ「ATRI -My Dear Moments-」に登場するキャラクター、アトリを全高約235mmの1/7スケールで再現したフィギュア。ティザービジュアルイラストをモチーフに、魅力あふれる見返りのポージングで立体化されている。

透明感があるセーラーワンピースとなびいた髪の躍動感にこだわり製作。水模様を造形したクリアパーツの専用台座にて立体感を演出し、作品の世界観がよりリアルに再現されている。キャラクター原案・ゆさの氏の監修により、色彩表現にもこだわり仕上げられている。

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なります。

(C)ATRI ANIME PROJECT