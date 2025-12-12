隅田川に沿うように東京・墨田区の北端に細長く伸びる都立「東白鬚公園」を含む特設コースで「すみだランフェスタ２０２６」が行われる。会場はフクシ・エンタープライズ墨田フィールドで、記念すべき第１回を２０２６年２月８日（日）に開催。ゲストランナーの参加も予定されており、１２月２１日（日）午後５時まで参加を受け付ける。

このイベントは、スポーツに親しむ機会とスポーツによる地域のにぎわいを創出し、「すみだのスポーツ資源を通じた地域交流の促進」を目指すのが狙い。担当者は「スポーツのイベントを開催するなら、区民の皆さんが参加しやすいものに、そして、多くの皆さんがより健康に過ごせるように」と説明。参加カテゴリーを６つ用意し、参加者１０００人を見込んでいる。

未就学児対象の「はじめてのラン（６３・４メートル）」は定員に達して締め切られたが、１キロの親子ラン、１キロの小学生ラン、２・５キロのスマイルラン、５キロのすみだラン、１０キロのチャレンジランはまだ参加者を受け付けている。スマイルラン、すみだラン、チャレンジランは男性の部と女性の部それぞれ上位３名を表彰する。

参加者へのおもてなしとして、栄養士監修のアスリートの食の配布なども実施予定。走った後の栄養補給や、スポーツに適した食事についても学ぶことができる。１周約２・５キロの東白鬚公園からは東京スカイツリーも望め、イベント３週間後の３月１日（日）に開催される「東京マラソン２０２６」前の調整ランとしても参加できそうだ。