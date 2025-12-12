【サンダーバード5号 記念モデル】 2026年5月 出荷予定 価格：17,600円 対象年齢：14歳以上

ベルファインは「サンダーバード5号 記念モデル」を発売する。価格は17,600円。2026年5月に出荷予定となっている。

本商品は、1966年より日本で放送され、今も多くの支持を集めている特撮テレビ番組「サンダーバード」に登場した通信監視ステーション「サンダーバード5号」を立体化したコレクターズアイテムモデル。インターナショナル・レスキューの緊張感と迫力がそのまま再現されている。

日本で新規金型を使用して設計・開発されたこの小型モデルは、ディテールや手塗りによるウェザリング仕上げを備え、宇宙空間に浮かぶ巨大ステーションの独特な構造を忠実に再現。コンパクトながら存在感があり、「サンダーバード」の世界観を表現している。

ジョン・トレーシーが常駐し、全地球規模の通信監視を担う「サンダーバード5号」は、レスキュー活動の要となる究極のステーション。強力な観測能力と高い信頼性で、危機をいち早く察知する。全長約110mmのモデルはコレクターに嬉しい透明パネル付きのディスプレイボックスに収められており、箱に入れたまま飾ることも可能となっている。

※写真は試作品です。実際の製品とは異なる部分もあります。

(C)Anderson Entertainment Limited, 2026.Thunderbirds TM and (C) ITC Entertainment Group 1964, 1999 and 2026. Licensed by ITV Studios Limited. All Rights Reserved.