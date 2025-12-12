「To LOVEる ダークネス」より浮き輪に乗った水着姿の「モモ」がタイトーのプライズ「Aqua Float Girls」に登場決定！
【To LOVEる-とらぶる-ダークネス Aqua Float Girls フィギュア モモ】 展開日：未定
タイトーは、プライズ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス Aqua Float Girls フィギュア モモ」を発表した。展開日は未定。
本製品は、アニメ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」に登場する「モモ・ベリア・デビルーク」を、同社の集めて、飾って、楽しめる、浮き輪に乗ったプライズフィギュアブランド「Aqua Float Girls（アクア フロート ガールズ）」より商品化するもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「タイトートイズ」のXアカウントで本製品を発表しており、緑色の水着を着て浮き輪に乗るモモの姿を、一足先に確認することができる。
【速報‼】Aqua Float Girls(アクア フロート ガールズ)フィギュアより- タイトートイズ (@Taito_Toys) December 11, 2025
『To LOVEる ダークネス』の「#モモ」が登場決定‼
浮き輪に乗ったキャラクターは取り外し可能✨
いろんな飾り方も楽しめます♬
続報をお楽しみに❣#ToLOVEるダークネス #toloveru_d pic.twitter.com/hKO3GVtiDK
(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社