【To LOVEる-とらぶる-ダークネス Aqua Float Girls フィギュア モモ】 展開日：未定

タイトーは、プライズ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス Aqua Float Girls フィギュア モモ」を発表した。展開日は未定。

本製品は、アニメ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」に登場する「モモ・ベリア・デビルーク」を、同社の集めて、飾って、楽しめる、浮き輪に乗ったプライズフィギュアブランド「Aqua Float Girls（アクア フロート ガールズ）」より商品化するもの。

今回同社のプライズ情報を扱う「タイトートイズ」のXアカウントで本製品を発表しており、緑色の水着を着て浮き輪に乗るモモの姿を、一足先に確認することができる。

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社