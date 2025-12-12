【CA870 タクティカル III】 12月12日 発売 価格：27,280円

マルゼンは、エアーコッキングガン「CA870 タクティカル III」を12月12日に発売する。価格は27,280円。

本製品は、抜群の直進飛距離と高い命中精度が人気のCA870シリーズの中で、コンバットモデルを意識したCA870タクティカルに、新型ストックベースを採用したリニューアルモデルとなっている。

新型ストックベースは、市販されているM4タイプの「ピストルグリップ」と「カービンストック」に換装も可能な拡張性を持たせており、前作「CA870 タクティカル II」と同様、レシーバーにはマウントベース「MB-5s」、マガジンチューブ前方には汎用性のあるミニマウントを装備し、ロングアウターバレルと40連マガジンを採用している。

また、お気に入りの光学サイトやフラッシュサイト等を装着したり、市販のピストルグリップやカービンストックに換装したりして、手軽に外装カスタムが楽しめるようになっている。

「CA870 タクティカル III」

発射方式：スプリングエアー・ハンドコッキング（APSトリガーシステム採用） パワーソース：無し（手動による圧縮空気） ホップ機能：可変ホップアップ サイズ：全長 約845mm ～ 942mm 重量：約1,780g 使用弾：6mm BB（0.20g ～ 0.25g弾推奨） 装弾数：40発（マガジン単体） 対象年齢：18歳以上 JASG安全出力基準適合製品

※製品には個体差があります。特に初速・エネルギーの数値などは、全ての製品がスペック通りとは限りません。ご了承ください。