ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開 その9」をお届けする（第1474回）。

さて、前回と前々回は歴史を深く知るための「余談」について、その効果と実例について考察したわけだが、そろそろ本題に戻ろう。「大正デモクラシーの確立と展開」である。ここで、これまで語ってきた記述の内容を時系列的に整理しておく必要がある。

歴史の記述が面倒でわかりにくいのは、歴史的な事件は項目ごとにまとめて解説しなければならないのに、実際の事件はアトランダムに起こることだ。たとえば現在記述している一九一九年（大正8）前後には、その後の日本史に大きな影響を与えたにもかかわらず、わりと目立たないテーマ「シベリア出兵」がある。

正確には「シベリア出兵とその失敗」と言うべきだが、政府も軍部もこの問題ばかりに関わってきたわけでは無い。外交なら「国際連盟にどう対応するか」があり、内政なら「普通選挙法をどう確立するか」があった。軍部でも、陸軍はシベリア出兵の他に「満洲問題」を抱えていたし、海軍は英米との関係をどうしていくべきか悩んでいた。

ちなみに、当時の世界三大海軍国は日・英・米であり、日本はイギリスとは日英同盟を結んでいたがアメリカとはそういうものは無い。むしろ日本は、中国進出を国策としていたアメリカとはそれを牽制する形を取っており、なにかと両国の間はギクシャクしていた。アメリカは日露戦争のときに講和の音頭を取ってやったから日本は勝つことができたと考えており、それはアメリカの一方的な思い込みでは無く客観的な事実でもあったから、アメリカ国内では反日感情が生まれてきており、それは後に日本人移民排斥という大きな流れにつながることになる。

また水面下の問題として進行していたのは、「天皇の御健康」問題である。半世紀近い治世を全うした明治天皇と違い、「今上天皇」（崩御後は大正天皇と呼ばれた）は幼少のころから病弱で何度も大病を患った。それでも一夫一婦制を守り皇后との間に四人の男子（後の昭和天皇、秩父宮、高松宮、三笠宮）を儲けていたので「皇統断絶」の不安は無かったが、おそらくは「大正時代」は明治と違って「短く終わる」ということは、政府も軍部も共通認識としてあったようだ。

なぜそんなことがわかるのかと言うと、政府は普通こうした問題は絶対に表に出さず隠しとおそうとするものだが、一九二〇年（大正9）三月三十日に宮内省が「陛下の御不例」を隠さず（病名はあきらかにせず）公表したからだ。隠しきれなくなった、ということである。

そして、この時点では天皇は当時の皇室典範によって終身在位するもので、平安時代のようにあるいは現代のように「上皇（太上天皇）」として事実上の引退をすることは不可能であった。しかし大日本帝国は「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と憲法によって定められた国家であるから、天皇がなにもできなければ国家は機能不全となる。誰かが代わりを務めなければいけない。

大日本帝国は欧米列強の侵略から日本民族を守るという意図のもとに結成された国家だから、平安時代の言霊に縛られた貴族たちなら絶対に考えない「天皇が万一執務不可能になったらどうするか」という事態に対しても対応策を講じていた。皇室典範に摂政（天皇代理）の設置について規定があったのだ。そこで、皇太子の裕仁親王（のちの昭和天皇）が一九二一年（大正10）に満二十歳を迎えたところで摂政に就任し、以後「摂政宮」と呼ばれた。

ところで、「摂政」という地位について日本人は大きく誤解をしている向きがあるので念のため注意を喚起しておきたい。摂政とは日本においては天皇代理、王制がある国では国王代理を意味するが、これは本来「皇族（王族）」がなるものだ。臣下にはその資格が無い。日本でも聖徳太子（厩戸皇子）が務めたときはそうだった。

しかし、その後臣下に過ぎない藤原氏が天皇を「お飾り」に祀り上げてコントロールするため、天皇が子供のころは摂政、成人しても関白という形を作り上げてしまった。いわゆる藤原摂関（摂政関白）政治だが、このため家臣に過ぎない藤原氏のなかから摂政になった人間が何人もいる。

平安時代以降、江戸時代までそれがあたり前だったので、摂政とは皇族以外でもなれるものだと誤解している人がいる。本来は絶対就任できないはずなのである。それどころか藤原氏は天皇が成人しても、その権力を勝手に代理できる地位まで作った。これが関白で、天皇の権限を代行できる身分であるがゆえに敬称は大臣などを呼ぶ「閣下」では無く、皇族しか使えないはずの「殿下」だった。

これは日本だけの特殊事情なので、世界の常識とはまったく違う。これまでに何度も説明したことだが、日本では皇族以外が「天皇を殺して自分が天皇になる」ことが不可能なので、藤原氏はこうした「迂り道」をとらざるを得なかったのだ。このあたりのことが初耳である人、初耳では無いが詳しく知りたいという方は、とりあえず『コミック版 逆説の日本史 古代暗闘編』（小学館刊）を読んでいただきたい。

ここは日本史の「急所」なのだが、本連載の古くからの読者にとってはあたり前のことなので詳しく解説はしない。とにかくこの時代、少なくとも国家の上層部は「まもなく大正の御世は終わる。ただし摂政宮は若くてお元気なので、次の時代は長く続くだろう」という暗黙の了解のもとに動いていたことは頭に入れておく必要があるだろう。

また皇室典範についても一九一八年（大正7）に規定の一部が追加され、皇族と王公族の婚姻が認められるようになった。王公族というのは、韓国併合によって大韓帝国皇帝一家が与えられた称号である。皇帝の称号を残すと天皇と対等ということになってしまう。前にも述べたとおり、朱子学に毒されて西洋近代化がまったくできなかった韓国を立て直すには一度日本の傘下に入る必要がある、というのが真の改革派の思いであった。

だから日本は彼らに「王」の称号を与えた。だが一種の格下げであることは間違いないから、退位させられた大韓帝国皇帝高宗は不満を抱いていたに違い無い。そもそも彼は西洋近代化など絶対認めないから腹心の重臣李完用らにも見放され息子の純宗に譲位させられたのだが、朱子学を絶対の正義とするならば李完用らは「逆臣」であり、高宗改め「徳寿宮李太王」の「思し召し」に従い大韓帝国再興を企てることが「正義」になる。

李太王は一九一九年一月に病死したのだが、「日本に殺されたのだ」という噂が広まり、それが李承晩らの扇動によって「三・一独立運動」につながった。この運動に対する評価はすでに述べたとおりだ。ここでは、皇室典範が増補され「日本皇族と李王家」の通婚が可能になったことを記憶の隅にとどめていただきたい。

｢同じ空の下｣にいた三人

歴史の記述、とくに近代史の記述が厄介なのは、日本が列強の仲間入りをするほど国家の規模が拡大し、なおかつ諸外国とのかかわりが増大したことだ。実際の歴史はたとえば「シベリア出兵」問題にしても、他の重要項目と同時並行で起こる。それらの事象が複雑に絡み合い、相互に影響し合っていることもある。だから冒頭に述べたように「時系列的に整理しておく必要」がある。具体的には「年表にして確認する」という作業になる。それをやってみよう。

〈●一九一七年（大正6）

二月 第一次世界大戦下、ドイツ帝国潜水艦による無制限攻撃再開。

四月 アメリカ、ドイツに宣戦布告。

十一月 日本、アメリカに中国権益を侵害されることを怖れ、石井・ランシング協定を結ぶ。

ロシア革命により帝国崩壊、ソビエト政権誕生。

●一九一八年（大正7）

七月 富山で米騒動勃発、全国に波及。

八月 日本、シベリア出兵。

朝日新聞社主村山竜平、右翼に拉致され暴行を受ける。

九月 寺内正毅内閣総辞職。「平民宰相」原敬内閣発足。

十一月 ドイツ帝国、革命により崩壊。ワイマール共和国となる。第一次世界大戦終わる。

皇室典範増補、皇族女子と王公族の通婚が可能に。

スペイン風邪が世界で大流行。

●一九一九年（大正8）

一月 パリ講和会議。

女優松井須磨子、師島村抱月の後を追い自殺。

二月 国際連盟規約委員会で日本代表、人類初の人種差別撤廃の規約化を提案するも、アメリカ大統領ウッドロウ・ウィルソンの妨害により挫折。

三月 京城で「三・一独立運動デモ」が起こり、朝鮮全土に波及する。

四月 朝鮮民族主義者、中国上海に大韓民国臨時政府を樹立。

元貴族院議員前島密病死。

五月 日本がドイツの山東省権益を継承することに反対するデモが中国で起こる（五・四運動）。連合国側、ドイツ山東省利権の日本による継承を認める。この決定に反対する中国人留学生二千人が東京でデモ。

六月 旧ドイツ領の南洋諸島、日本の委任統治が決定。

七月 板垣退助病死。

中国寛城子で日中両軍衝突、日本人多数死傷（寛城子事件）。

●一九二〇年（大正9）

一月 労働団体など全国普選（普通選挙）期成連合会結成。

二月 東京で「普選大示威行進」。政治家尾崎行雄が先頭に立ち、数万人が参加する。原敬内閣、普選法審議中の衆議院を強行解散。総選挙で圧勝。

三月 ソビエト連邦ニコライエフスクでパルチザンにより多数の日本人が虐殺される（尼港事件）。〉

このあたりにしておこうか。できれば、もう一度この年表に目をとおしていただきたい。多くの読者が感じるのは、「あれ、尼港事件ってまだ起きてなかったんだ」ではあるまいか。そう、第一次世界大戦が終わりパリ講和会議が始まって世界がヴェルサイユ体制に移行するというころには、まだ尼港事件は起こっていなかった。ちなみにこの事件が起こったことを日本政府が知るのは、アムール川の氷結が溶けて船が往来できるようになった五月以降のことである。

読者の印象で言えば、尼港事件の話は「だいぶ前に聞いたな」であろう。ここが歴史記述、それも近代史記述の難しいところで「シベリア出兵とその失敗」を語るには、どうしても締めくくりである尼港事件を分析する必要がある。しかし、それをやると内容が「それまでの記述を追い越してしまう」という「弊害」も出てくる。

早い話が、今後の『逆説の日本史』の単行本刊行計画では、第二十九巻「大正暗雲編」（今月発売予定）に尼港事件の話が収録され、「それより前の出来事」のはずのパリ講和会議の話はおそらく次の第三十巻に掲載されることになるだろう。読者を混乱させることは否めない。だがここは、このあたりが「歴史の妙味」であるとしてご寛恕願いたいものだ。

また、女優松井須磨子の後追い自殺についても、記述したのはずいぶん前の巻（第25巻 明治風雲編）でのことだ。明治芸能史という重要項目をひとつにまとめて語る必要があったからだ。ちなみに、島村抱月の死因はスペイン風邪つまりインフルエンザである。この時代は世界中の人々がスペイン風邪を怖れていた。日本でも十数万人が死んでいる。西郷隆盛の嫡男（正妻が産んだ長男）寅太郎もそうだ。「コロナ禍」に悩まされていた現代の日本人のほうが、昭和の歴史学者よりもこの時代の気分が理解できるかもしれない。

さらに、松井須磨子、自由民権運動の板垣退助、「日本郵便制度の父」前島密と並べれば、相当な歴史マニアでも時代的関連性の無い別個の人物だと感じるだろう。だが松井須磨子が若死にするというような事情もあったが この三人は同じ時代を生きていたのだ。

明治初年、首都を大坂（大阪）にしたほうがいいのではないかと悩んでいた大久保利通に「首都は東京しかない」と説得し翻意させたのは前島だし、その大久保が東京紀尾井坂で暗殺されたとき、直後に駆けつけたのも前島だ。享年は八十四で、三十二歳の須磨子とは半世紀の年の差がある（板垣退助の享年は83）が、こうした人々が「同じ空の下」にいた。

山県有朋に至ってはまだ生きている（笑）。彼が死ぬのは一九二二年（大正11）で、その直前に死んだ同い年の大隈重信の国民葬がきわめて盛大であったのに対し山県の国葬が閑散としていたことも、すでに述べたところだ。

こうしたところが、たまには年表を見る「妙味」なのだが、そのひとつが起こった当時は小さな事件であったものが、その後大きく発展するということがある。この年表で言えば一九一九年の「寛城子事件」である。寛城子とは地名だが、この地はのちに日本によって改名され、日本人なら誰もが知っている都市名になる。

新京、そう満洲国の首都である。

（第1475回に続く）

【プロフィール】

井沢元彦（いざわ・もとひこ）／作家。1954年愛知県生まれ。早稲田大学法学部卒。TBS報道局記者時代の1980年に、『猿丸幻視行』で第26回江戸川乱歩賞を受賞、歴史推理小説に独自の世界を拓く。本連載をまとめた『逆説の日本史』シリーズのほか、『天皇になろうとした将軍』『真・日本の歴史』など著書多数。現在は執筆活動以外にも活躍の場を広げ、YouTubeチャンネル「井沢元彦の逆説チャンネル」にて動画コンテンツも無料配信中。

※週刊ポスト2025年12月19日号