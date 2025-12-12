今、「知」はどこにあるのか？　「知のオルタナティヴが必要だ」という問題提起

紀伊國屋じんぶん大賞2023大賞『布団の中から蜂起せよ』著者で、アナーカ・フェミニスト、パブリック・ヒストリアンの高島鈴さんによるシリーズ「抵抗のための一人読書会」。

第2回（「なんか、法律って嫌だなあ」中世の実態からときほぐす「モヤモヤの正体」）はもう読まれましたか？ 「イマジナリーフレンド」Qとの読書会、第3回目は「今年一番と言っていい読書体験」から始まります。

ハルバースタムと出会ってしまった！

Q：やけに嬉しそうだけど、今月はいったい何を読んだの？

――聞いてくれる？ わりと今年一番と言っていい読書体験をしたかもしれない。なんでこれまで読まなかったんだろう？ やっぱこういう、「今の自分にドンピシャの読書」ができると、めちゃくちゃテンション上がる！

Q：はいはい。それで、なんていう本？

――ジャック・ハルバースタムの『失敗のクィアアート 反乱するアニメーション』（岩波書店）だよ。いろいろきっかけがあって読み始めたんだけど、これがもう面白くて面白くて……。

Q：へえ、タイトルからすると現代美術批評とか、そういう文脈なのかな？

――もちろんアートも主題の一つなんだけど、それを批評するためにハルバースタムが持ち出す理論がもう、最高なんだよね。

Q：まだ何も見えてこない。説明してよ。

――えーと、まず、ハルバースタムは1961年生まれのクィア理論家ね。『ジェンダー・トラブル』で有名なジュディス・バトラーが1956年生まれだから、それよりちょっとだけ若い。で、ハルバースタムがおもな題材にするのは、「ウォレスとグルミット」とか「スポンジボブ」とか、いわゆる「おバカ」な笑いを誘う子供向け作品みたいな、「低俗」だとされてきた作品なんだよね。

Q：へえ……クィア理論っていうと精神分析を経由した哲学のイメージが強いけど、ハルバースタムはそうじゃない感じ？

――バトラーみたいな主題の難解さは全然感じないね。文章も訳がいいのか、すごく読みやすくてかっこよかった。めちゃくちゃメモしたよ。ほら。

Q：あれ、君はスマホにメモしてるの？

――うん、「biblog」っていうアプリを使ってる。これがめちゃくちゃ便利で、ページをカメラでスキャンして選択すると、選択箇所をそのままメモできるんだ！ 打ち込まなくてもメモできるのは画期的だよね。本の裏側のバーコードも読み込ませれば、書誌情報もすぐに登録できるし、ページ数もメモできる。これのおかげで、時間のかかる読書がかなり楽になった気がする。

Q：へえ、確かに覚えておきたいパンチラインを見つけたら、すぐ引用できて便利だね。

――読書って楽じゃないからね。使えるものは何でも使わなきゃ。

Q：まあアプリは一旦いいとして、話を戻すよ。そのハルバースタムという人の論旨は、結局何が特色なの？

――ハルバースタムはとにかく、「成功」とか「成長」のアンチなんだ。そうではなくて、タイトルにあるように、失敗することこそ重要なんだ、という話をしている。でもそれも「失敗は成功のもと」的な、成長に繋げて失敗を肯定するような手つきとは真逆なんだよね。ちょっと引用するよ。

もし私たちがクィア理論において反社会的転回を遂げたいのであれば、真に政治的な否定性を受け入れるために、お上品な交流の快適ゾーンに背を向けなければならない。失敗すること、混乱させること、めちゃくちゃにすること、大声で騒ぐこと、手に負えないこと、無礼であること、怒りを買うこと、殴り返すこと、声を荒げること、かき乱すこと、暗殺すること、ショックを与えること、消滅させること――こうしたことを約束する真に政治的な否定性を受け入れるのだ。（前掲書、166頁）

列挙されている項目だけで分かると思うんだけど、とにかくハルバースタムのクィア理論は反社会性を重要視している。ハルバースタムが唱えるフェミニズムも、「反社会的フェミニズム」や「シャドウ・フェミニズム」といった、従来のフェミニズムが持つエンパワメントやケアの力をあえて拒むような思想なんだよね。

そういう意味では、本にも引用されているけど、リー・エーデルマン「未来は子ども騙し」（藤高和輝訳、「思想」1141号、2019年）と併読するのがいいね。

Q：ちょっと待って。引用だと「反社会的転回を遂げたいのであれば……」って平然と書いてあるけど、まずそこが飲み込めてないよ。なんで反社会的になる必要があるんだ？

――まずハルバースタムが最初にこの本で言っているのは、知のオルタナティヴが必要だ、という問題提起なんだよね。今では大学で専門性と権威（＝「マスター性」）を備えた人たちによって生産されるものが「知」と呼ばれるようになっているけど、実はそのような知の様式によって抑圧された別の知性（「アンダーコモンズ」）にこそ新しい社会の創造可能性があるんじゃないか、ということが、序文で説明されている。そういうアンダーコモンズの担い手を、「転覆的知識人」「逃亡的知識人」と言うらしいよ。かっこいい。

Q：ふーん、「マスター性」をまとった知性が今の社会では支配的だからこそ、その社会に背を向けて、別の社会を創ろうってわけ？

――ざっくり言えばそんな感じかな。実際はもっといろいろ別の思想家を引用しながら説明していて、そこにはアナキストのジェームス・C・スコットなんかも名前を連ねているんだけどね！

Q：なるほどねえ。納得できる部分もあるけど、でもそれって反知性主義的なものとは違うの？ 「大学の研究者が言うことなんか聞くな」って姿勢は、危険なんじゃない？

――いや、そこまで大学知識人を攻撃してるわけじゃないよ！ ハルバースタムだって普通にコロンビア大学の教授だし。そうじゃなくて、これまであまりにも顧みられなかった知性というものが「マスター性」に抑圧された場所に存在しているのを、ハルバースタムはもっとラディカルかつ自己批判的に受け止めようとしているんじゃないかな。

Q：なるほど、それでわざわざ子供向け作品なのか。

――うん。なんか、勇気が出たよ。自分は大学で10年も日本史を研究したのに、結局博士号を取れなかった「大学研究者のなりそこない」だから、ずっとどういう立場でものを考えたり話したりしていいか分からないところがあった。左翼の世界だと「インテリ」は褒め言葉じゃないし、研究してきたことで胸を張るにはあまりに中途半端だしね。でも、ハルバースタムのような批評の手法を見ると、自分にもクィア理論が開かれているように感じる。自分にも自分なりに知のオルタナティヴを生み出せるんじゃないかって、希望が湧いてくる。

Q：なんだか思い上がっているようにも見えるけど、まあ、やる気が出るのはいいことだね。

クィアの歴史と忘却の可能性

――まあ……。ああ、でも、自分が学んできたことと重なるテーマ設定の章もあったんだよ。「私のなかの殺人者は、あなたのなかの殺人者」っていうタイトルの、5章。

Q：物騒だな。何の話なの？

――クィアの歴史についての章なんだ。実はちょうどハルバースタムに衝撃を受けた直後、大学で前近代のクィアの歴史について授業する機会があってさ。思い切りハルバースタムを引用したよね。

Q：へえ。でも、クィアの歴史についての本って決して少なくはないでしょう？ ハルバースタムはどこが面白いの？

――第一に、「忘却」の重要性について主張しているところ。自分が大学院でとてもお世話になった北條勝貴さんという環境文化史の研究者がいるんだけど、私はその先生から同じことを習ったから、ハルバースタムの言葉で歴史における忘却というテーマが語られたことにびっくりした。

Q：忘却？ 歴史を書くのと真逆のことじゃないのか？

――どうだろう、必ずしもそうじゃないんじゃないかな。少なくとも、ハルバースタムは忘却を単純な喪失だとは言っていないよ。そうではなく、本来ぐちゃぐちゃに乱れて断絶や矛盾を抱えているはずの記憶を、無理やり整えない選択肢について語っているんだ。過去にある種の規律を与えてしまうことで、かえって語れなくなることは確かにあるかもしれないよね。

まあただ、いずれにせよ、記録から歴史を編纂する歴史学の方法論からは逸脱した意見ではあると思う。

Q：必ずしも人間が生きる時間が一直線じゃないのはその通りだな。時系列に直したときに取りこぼされることもある、という点は理解できるよ。

――うん。それで第二に、隠された歴史を拾うことは、同時に別の隠蔽でもあると言い切ったこと。その実例として、ハルバースタムはナチ党に協力した同性愛者たちに言及している。

Q：確かにナチズムの歴史を見るとき、普通は同性愛者は「弾圧された人びと」としてのみ描かれている気がする。都合のいい過去だけを拾うのではなく、ナチ党に協力した同性愛者の歴史もまた、クィア史に含めるべきだ、ということだね。

――まさにそう。この問題意識って史料の少ない前近代でどこまで活用できるものなのかな、とは思ったけどね……。

ナチズムと男性同性愛

――それでハルバースタムから発展して、自分はまだ第二次世界大戦について全然知らないなと思って、あらためてナチ党に関する本をいろいろめくってみたんだよね。ヒトラー政権の歴史の基礎的な部分は、石田勇治『ヒトラーとナチ・ドイツ』（講談社）を手に取ってもらうとよさそうだった。

で、今の自分の問題関心に合うやつ……ということで探したら、ちょうど手元にあった三成美保編著『同性愛をめぐる歴史と法』（明石書店）に、田野大輔さんの「ナチズムと同性愛」という論考が入っていた。

Q：『同性愛をめぐる歴史と法』はめちゃくちゃ良い本だね。ほかにも江戸時代の武家男色について書いた鈴木則子さんの論考、「弱さ」への嫌悪＝「ウィークネスフォビア」と男性性の問題を論じている内田雅克さんの論考なんかも入っている。

――そうそう。で、田野さんの論考では、なぜナチ党による同性愛者への迫害がユダヤ人への場合に比べて組織的なものにならなかったのか、ということが書かれているんだ。

Q：ヒトラーの盟友で突撃隊の隊長だった、エルンスト・レームは同性愛者として知られているよね。そのせいなんじゃないの？

――それはその通りで、実際レームは突撃隊内部で同性愛を推奨していたみたいだ。ヒトラーもそれを黙認していたんだってね。実際、1933年にヒトラー政権が樹立してから同性愛弾圧の法整備が行われたけれど、より実行力の強い迫害が起きたのはレームら突撃隊幹部が粛清された1934年以降のことだったらしい。1936年には「同性愛・中絶撲滅帝国本部」が設置されたそうだよ。

Q：うわ、ひどい名前……。しかも中絶と一緒に撲滅を推奨されるんだ。

――当時のドイツではとにかく出産が推奨されていて、それを阻害するのが同性愛と中絶だと考えられていたからね……。ナチ党は母親への支援なんかもいろいろしているんだけど、実際には優生学に基づいて「遺伝的に優れている」と判断された「アーリア人」だけが増えるべき、という政策だったから、全然まっとうな子育て支援じゃなくて、排外主義や障害者差別と表裏一体だった。このあたりの話は小野寺拓也・田野大輔『検証 ナチスは「良いこと」もしたのか？』（岩波書店）に詳しく書いてあったよ。

Q：同性愛が少子化につながるって、日本の政治家でもいまだに言ってる人いるよね。70年経っても同じ差別って……。

――マジでずっと酷いね。ヒトラーと同じこと言ってる事実にちゃんと危機感持ってほしい。ナチ党はこうやって今にもつながる優生学を理路にして、同性愛者を迫害していった。特に親衛隊と警察の中では、同性愛行為の取り締まりが強く言い渡されたそうだ。「治療」「矯正」を無理やり受けさせたり、禁固刑になったりね。ただ一方で、親衛隊と警察において同性愛の罪に問われた人が、即座に法廷で死刑になった例はめったになかったらしいんだよ。

Q：そうなの？ 一番見せしめの刑罰を受けそうなのに？

――田野さんの分析では、その背景にはナチスが自らを男性同士の友愛で結ばれた「男性同盟」的な結社だと位置付けていたことが関係しているそうだ。

Q：男性同性愛と女性を排除して成り立つ男性同士の結びつき……まさにホモソーシャルだね。

――親衛隊のヒムラーは、男性同盟を賛美するがゆえに男性同性愛を撲滅しようとしたわけだけど、一方で男性同士の結びつきが同性愛的行為へ発展することにも気がついていたみたいだよ。ヒムラーは部下に「われわれは男性国家であり、この男性国家がどんな過ちを犯そうとも、断固としてこれを維持しなければならない。なぜなら男性国家は最良の制度だからである」（前掲書、300頁）と力説していたらしいけど、この強烈な男性性へのこだわりが放棄できなかったからこそ、男性同性愛にも怯え続けたんだろうね。

Q：「男性国家がどんなやばいことをしてもそれを続ける、なぜなら男性国家が最良だから」って何も理屈になってないもんね。そのフォビアのせいでどれだけの人が命を落としたのか、あらためて歴史を振り返るべきだろうな。

史料的な空白を見つめる

――そうだね。ただ、さっきも少し話したけれど、ここまで男性同性愛に関する発言が史料として残っていて分析しうる形になっているのは、やっぱり近代のような史料が豊富にある時代の特権なんだよね。ハルバースタムの言う忘却の重要性は自分も認めたいけれど、一方で忘れることができるだけの情報すら残されていないような時代や属性って、実際にあるんだよ。

Q：確かに……中世以前の女性同士の恋愛・性愛的な関係性って、確かにほとんど聞いたことない。

――でしょ？ その「ほとんどなにもない」ように見えるところを、「ほとんどなにもない」ままにしていていいのかな、とは、ずっと考えてしまう。LGBTの「プライド」の歴史がストーンウォールの反乱（1969年に起きた、ゲイバー「ストーンウォール・イン」での蜂起）を起点に象徴的に語られているように、やっぱりアイデンティティと歴史は結びつくからね。それ自体にも批判的な視線は必要だけど、一方で「空白」そのものにどう向き合うか、というのも問題にすべきだ。私はそこに〈誠実な想像力〉という概念を持ち込むべきだと考えていて……。

Q：……なんか長くなりそうな話だね？

――それはそう。これだけでまた一本記事になっちゃう……。まあ、今回は無理やりまとめておくと、「マスター性」から生み出された知とは異なる知の様式がこの世界にはありうる。そういう知のオルタナティヴから生まれてくる過去との向き合い方について、批判的な視線も忘れないようにしつつ、考えていく必要があるんじゃないかってことかな！

Q：ずいぶん無理やりだけど、刺激を受けたってことはじゅうぶん伝わったよ。確かに過去をどう受け止めていくべきか、考えるべき時勢でもあるね。

――本当にね。次回の更新が来るときまでに、もうちょっと政治状況がまともになってればいいけど。まあ、いち市民としては、なるべく知を摂取して抵抗を続けましょう。

【もっと読む】なぜ私たちは「対話」できなくなってしまったのだろう