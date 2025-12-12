西武が現役ドラフトでオリックスから獲得した茶野篤政外野手（26）が12日、埼玉県所沢市の球団事務所で入団会見を行った。育成出身で来季が4年目の茶野は「移籍の機会をいただいた。新しいチームでまた一から。バッティングと守備と全ての面でレベルアップして、1年間試合に出られる選手になりたい」と意気込んだ。

3年連続Bクラスの5位に沈み、打撃部門の補強が急務だった西武はFAでDeNAから桑原、日本ハムから石井が加入するのに続いて野手を補強。台湾プロ野球・統一から台湾代表の4番・林安可（リン・アンコー）も獲得した。

茶野は入団1年目の23年の西武との開幕戦でスタメンを務め、プロ初出場はベルーナドームだった。同年は91試合に出場するなど俊足巧打が魅力だ。

今季はわずか3試合に終わった26歳は「育成からオリックスに入って、1軍での出場機会もいただきいろいろな経験をさせてもらった。今年は2軍で、特に打撃を試行錯誤しながらの1年間だった。ポジション争いは厳しいが、1年勝負で全力で頑張りたい。競争に勝ってこそレギュラー。全力で頑張りたい」と新天地での巻き返しを誓っている。