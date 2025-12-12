「青年革命家」改め「冒険家」を名乗るユーチューバー・ゆたぼん（16）が12日までに自身のYouTubeを更新。逆さまつげの手術で二重になったことを明かした。

ゆたぼんは8日、人身事故に遭ったことを報告。6日の朝にボクシングクラブからバイクで帰宅していたところ、対向車線を走っていた車が中央線超えて突っ込んできたという。現在は入院中だという。

ゆたぼんは事故前に報告しようとしていたことがあったが、事故によって報告のタイミングを逃していたことを明かした。「報告が遅れて、すみませんでした」とした上で、「実は僕は二重手術をしました」と明かした。3週間ほど前に手術したという。二重を見せながら「どうですかね？いい感じじゃないですか？めちゃくちゃ気に入ってるんですよ」と得意げに話した。

二重手術をした理由について「逆さまつげだったんですよ」と告白。「ボクシングやってる時にまつげ邪魔やなと。日常生活でもまつ毛邪魔だなと思うこともあったんですけど、僕にとってそれが当たり前だったんですね。当たり前だったんですけど、今回二重手術をしまして、びっくりしました。“え！こんな見やすい！？めちゃくちゃ見やすいやん”って感じで視界が広がった。めちゃくちゃ見やすかったです。世界が広がった感じ」とうれしそうに話した。