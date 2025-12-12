BAMBI WATERのヒートインナーで冬を軽やかに。快適さを叶える6アイテム

冬の寒さが本格化すると、着ぶくれや冷え、乾燥など、日々の不快感がぐっと増えてきます。そんな季節に寄り添うのが、Quality Wearブランド「BAMBI WATER」が展開するヒートインナーシリーズ。特許取得技術や先進素材を採用し、薄くて軽いのに暖かく、毎日を快適にしてくれるアイテムが揃っています。今回は、冬の“困った”を軽やかにする選りすぐりの6アイテムをご紹介します♡

特許技術が叶える高機能ヒートインナー



BAMBI WATERのカップ付きヒートインナーは、特許取得(*1)の新技術「COMBINE製法」を採用し、ホールド力と快適な着心地を同時に実現。

「ブラ イン スーパー ヒート インナー クルーネック」は、汗や湿気を吸収して＋3.4℃(*2)に変換する吸湿発熱素材を使用し、シリーズの中でも最も暖かい一枚。軽い着心地ながら、じんわりと包まれる暖かさが魅力です。

また「ブラ イン ヒート インナー クルーネック ロング」や「ワイドネック ロング」は、薄手でも遠赤外線加工素材により心地よい温もりが続き、洋服に響きにくいのもうれしいポイント♪

*1. 特許第7671531号

*2.United Testing Service Co.,Ltdの試験結果による

BAMBI WATERの人気ブラが楽天年間ランキング1位獲得！実力派ナイトブラ

冬の日常を支える快適ショーツとソックス



スタイルショーツ スーパーハイ

体を冷えから守るなら、お腹まわりのケアも欠かせません。「スタイルショーツ スーパーハイ」は、遠赤外線加工素材とハイウエスト設計で温活しながらヒップラインもメイク。

腹巻きいらずで1枚で冬支度が叶います。

ブライン ヒートインナー タンクトップ

さらに「ブライン ヒートインナー タンクトップ」は、背中から脇の横流れを防ぐ特許(*1)製法で、動いてもカパカパしない安心感が魅力。重ね着しやすいタンク型はデイリーに大活躍です。

ヒート リブ ソックス

足元の冷えには「ヒート リブ ソックス」。吸湿発熱素材で履いた瞬間から温かく、外でも家でも快適に過ごせます。

*1. 特許第7671531号

心地よさとデザイン性を両立する理由



BAMBI WATERは、シリーズ累計400万個を超える人気ブランド。デザインはシンプルながら、機能性や快適性が高く、日常にすっと溶け込むのが支持される理由です。

特に冬のアイテムは「薄いのに暖かい」「着ぶくれしない」という声が多く、重ね着が必要な季節でも軽やかな着こなしを叶えます。

毎日使いたくなる優しい着心地と、暮らしをアップデートしてくれるこだわりのものづくりが魅力です♪

今年の冬は軽くて暖かい“質のいい日常”へ♡



寒さによるストレスが増える冬こそ、心地よく過ごせるインナー選びが欠かせません。

BAMBI WATERのヒートインナーシリーズは、特許技術・吸湿発熱素材・軽さを兼ね備え、重ね着してもスマートな冬スタイルを叶えます。

ショーツやソックスまで揃うラインナップは、全身の冷え対策にもぴったり。毎日を少しでも快適にしたい人に寄り添う、まさに“Quality Wear”。