広島カープの元投手で、現役引退後にパティシエに転身していた小林敦司さん（５３）は、今年５月に地域おこし協力隊として東京から北海道別海町に移住し、北海道フロンティアリーグに所属する別海パイロットスピリッツの投手コーチを務めている。一度は離れた野球の道に戻ったが、将来的には生乳生産日本一の町でパティシエとして磨いた腕を生かすことも考えている。

◇ ◇

東京から別海町に移住した小林さんは、独立リーグに新規参入したチームの投手コーチを務める傍ら、パティシエとして培った技術で地域おこしにも貢献しようとしている。

プロ野球時代にカープに所属した縁で、７年前から広島に本社を置く大型ショッピングモールの「ゆめタウン」からケーキの監修を依頼されており、今年はそのケーキに別海町の特産品が使用されているという。

「去年から前田智徳さんとケーキの監修をしてるんですが、別海町は牛乳生産日本一ですから、もし何かコラボできたらと役場の人に話をしてそれが実現したんです。ちょっと貢献もできてるかな」と声を弾ませる。

スイーツ男子として知られる広島の先輩、前田氏からのリクエストも採り入れて作られた、フルーツと別海町産のクリームチーズをたっぷり使ったクリスマスケーキが今年の売りだという。

「去年は一緒に広島で前田さんと撮影もさせてもらって。自分のお店で食べてもらったことはないんですけど、ケーキを持って行って食べてもらいましたね」

第二の人生として進んだパティシエの道を通じて、かつてのチームメートとつながることもできた。

「やり続けたからですよね。それがなければ今の自分はないし、自分で作るカフェだったからよかった。人に任せてたら別海町でのこういう話もなかったでしょうから」

現在はスポーツの分野での地域貢献が地域おこし協力隊での任務だが、今後に向けて夢は広がる。

「野球の方が忙しいので、両方ってわけにはいかないですけど、別海町でケーキを作ることも、できたらいいと思ってます。そういうことができる環境ですから。いずれ球場販売とかもできたらいいですよね。帆立は有名ですけど、牛乳だって日本一ですから、どんどん作っていきたいですよね」

別海町産の乳製品を使った手作りケーキがチームの本拠地球場で販売され、観客が地元の味を楽しみながら試合観戦できれば−。そんな青写真も思い描く。

チームを支えてくれている地域の酪農家さんからは貴重なアイデアももらったという。

「あいさつ回りに行った時にチームのユニホームに牛柄はどうだって言われまして。酪農日本一なんだから、牛柄のユニホームだっていいじゃないですかね。北海道フロンティアリーグは認知度もまだ低いですし、牛柄のユニホームで試合をしたら注目されるし、子どもさんとか応援してくれる人も広がるかもしれないですよね」

乳牛の代表的な柄である、白と黒のまだら模様のユニホーム着用は、確かに話題を呼びそうだ。

プロ野球出身の投手コーチとして、パティシエとして、チームの勝利や地域の活性化にこれからいかに関わっていくか。小林さんの挑戦は始まったばかりだ。

地域おこし協力隊の任期は最長３年だが、任期満了後に定住することが自治体側からは望まれている。

「まず３年の中で、何か成果を上げたいですね。野球だけじゃなくてね」

そう力強く話した。

（デイリースポーツ・若林みどり）

◇小林敦司（こばやし・あつし）１９７２年１２月８日生まれ。東京都出身。拓大紅陵高から９０年度のドラフト５位で広島に入団。サイドスローに転向して９５年７月２９日の中日戦でプロ初勝利。９９年に３０試合に登板。００年にロッテ移籍し同年オフに引退。プロ通算１１年で５９試合に登板し１勝１敗、防御率４・４０。引退後はパティシエに転身。２０１１年から２５年５月まで東京・代官山でカフェを経営。北海道別海町に移住して別海パイロットスピリッツの投手コーチを務める。