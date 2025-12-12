令和5年度の司法統計によると、家庭裁判所に申し立てられた相続に関する争い件数は13,872件でした。毎日のようにどこかで起きている相続トラブル、決して他人事ではありません。「ウチは仲が良いから大丈夫」「子どもたちでうまくやるだろう」といった家庭ほど、いざその時になるとトラブルに発展してしまうもの。円満な相続を実現させるため必ず押さえておきたいポイントについて、事例をもとにみていきましょう。

タンス預金8,000万円がもたらした「修羅場」

Aさん（58歳）とBさん（54歳）は、離れて暮らす姉妹です。この度、一人暮らしをしていた母が亡くなり、実家に集まりました。

通夜に葬儀、初七日法要、それに諸々の手続きも済ませ、昔話に花を咲かせながら実家を整理していたところ、仏壇下の引き出しのなかに、見慣れない通帳が……。

開いてみると、なんと約8,000万円もの残高が残っていたのです。

若い頃から質素倹約を美徳としていた気高い母は、父の遺産に手をつけず、最後まで慎ましく生きたんだ……姉妹は母を偲びます。

しばらくして現実に戻った姉妹。姉のAさんは、すかさず妹にこう告げます。

「このお金、平等に折半でいいわよね？」

姉の一言に怒り心頭の妹

Bさん「姉さん、なに言ってるの……？ ふざけないで。いいかげんにしてよ！ 姉さんはお父さん（8年前に死去）のときも、お母さんが寝込んでも、ほとんど帰ってこなかったじゃない。それなのに、お金だけもらおうなんて……この人でなし！」

実は、Aさんは遠くに住んでいることを口実に、両親の世話を実家近くに住むBさんに押し付けていたのです。

父が亡くなった当時も、Aさんは遺産相続の話ばかり。Bさんが「私たちは生活できているんだから、お父さんの遺産はお母さんにすべて渡そうよ」と説得して、Aさんも「母さんが亡くなったらでも遅くないか」と、渋々了承したのでした。

そんな経緯もあったBさんは、姉の言動に激怒、そして、妹が反抗するとは思っていなかったAさんも逆ギレ。

長年のうっ憤が爆発した妹と、妹の予期せぬ反抗に焦る姉……絶縁寸前、泥沼の相続争いに発展するかと思われましたが、事態はまさかの結末を迎えます。

母が遺した“もうひとつのプレゼント”

言い争いがヒートアップするなか、Aさんがなんとなく仏壇に目をやると、通帳がしまってあった引き出しに、1通の封筒を発見しました。封筒には「遺言書」と書いてあります。

すかさず封を開けようとしたAさんに、Bさんが「ちょっと待って、勝手に開けると遺言の内容が無効になるかもしれないって、前にテレビでみた気がする」

二人はこの遺言書の扱い方がわからず、近くの弁護士事務所を訪ねました。その結果、この遺言書は「自筆証書遺言※」といって、封を開けるには家庭裁判所で検認の手続きが必要であることが判明します。

※参考：自筆証書遺言を法務局に預ける「遺言書保管制度」を利用すれば、遺言者が死亡した時に相続人などに通知され、家庭裁判所の検認も必要なくなる。

ひとまず検認の手続きを終えた姉妹

後日、裁判所からの呼び出しがありました。相続人（姉妹）と裁判所の職員が立ち会い、遺言書を開封して、日付・筆跡・遺言者の署名・本文を確認します。

遺言書には「私の資産は、遺留分のみAに渡し、あとはすべてBが受け取るように」と、母の字でハッキリ書かれていました。また、いつも見守ってくれたBさん家族へ感謝の気持ちが綴られています。

Aさんの「こんなの無効よ！」という叫びが空しく響きます。

AさんBさんそれぞれの相続額は？

ところで亡母の遺産は、預金8,000万円と実家の土地建物2,000万円の約1億円です。遺言書通りに分けると、Aさんは2,500万円、Bさんは残りの7,500万円を相続します。

なお法定相続人が2人のとき、相続税の基礎控除額は4,200万円です。相続税の計算は税理士の専業ですが、遺言書通りに遺留分を相続しても、Aさんもいくらか相続税の負担は必要でしょう。

Bさんの後悔

結局、Aさんの夫が「遺留分だけでももらえれば御の字だろう」とAさんをなだめて納まりました。

Bさんは落ち着きを取り戻した後、「子どもの教育費や自宅の購入資金などお金が必要なときに援助を頼めばよかった」「こんなことなら父が亡くなったときに、姉の話を頑なに反対するだけではなく、2次相続を検討しても良かった」と、母とお金についてしっかり話していなかったことを後悔しはじめました。

また、実家を相続したため、固定資産税などの諸税や維持管理費の負担が、将来家計にどのくらい影響するか気になりはじめました。

遺言書の重要性は周知されているものの…終活の実態

（公財）日本財団「遺言・遺贈に関する意識・実態把握調査要約版（2025年）」によると、60代70代の2,000人に調査したところ、相続トラブルを防ぐためには、「相続対象となる財産の内容を普段から整理しておくこと」64.3％、次に「遺言書を書くこと」55.4％、の順で必要とされます。

同調査で遺言書の準備状況について、「すでに公正証書遺言書を作成している」1.7％、「すでに自筆証書遺言書を作成している」1.7％と、すでに作成している人は3.4％で、「しばらく作成するつもりはない」34.1％、「今後も作成しない」45.9％と、作成予定のない人は80％です。まさに言うは易く行うは難しでしょうか。

相続は、親の考えと子どもの意見のすり合わせが不可欠です。不要な資産は親が生前に処分して、念のために遺言書を作成して黄泉に旅立つ……これを怠ると、残された家族が揉める可能性がグッと高まります。

遺言書の準備は、手間と時間がかかっても、避けてはいけない終活の一部なのです。

牧野 寿和

牧野FP事務所合同会社

代表社員