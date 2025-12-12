2列目サンシェード標準化で快適性向上！

ホンダは2025年11月6日、上級ミニバン「オデッセイ」を一部改良し、11月7日に発売しました。

今回の改良では、要望の多かった2列目大型ロールサンシェードが全車標準装備となり、快適性が向上しています。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ新「“3列・7人乗り”ミニバン」です！（45枚）

今回の一部改良では、ユーザーからの要望が多かった「2列目大型ロールサンシェード」が全グレードに標準装備されました。これにより、後席の快適性がさらに向上しています。

また、最上級グレードの「e：HEV アブソリュート EX ブラック エディション（ABSOLUTE・EX BLACK EDITION）」には新色「ダイヤモンドダスト・パール」が追加。

オデッセイはホンダが提案する「クリエイティブ・ムーバー（生活創造車）」として登場し、現在は上級ミニバンの定番モデルとして定着しています。

最大の特徴は独自の「超低床プラットフォーム」によるセダンライクな走行安定性と広い室内空間の両立。

ボディタイプは5ドアミニバン、3列シート・7人乗りのみの設定で、ボディサイズは全長4860mm×全幅1820mm×全高1695mmとなります。

パワートレインは2リッター直列4気筒 i-VTECエンジン＋2モーターハイブリッドの「e：HEV」。エンジンは145馬力／175Nm、モーターは184馬力／315Nmを発揮し、トランスミッションは電気式無段変速機（e-CVT）、駆動方式はFFのみです。

初代は1994年デビュー。現行は5代目で2013年登場後、2021年末の狭山工場閉鎖により一度生産終了しましたが、2023年12月より中国生産モデルを逆輸入する形で日本市場に復活。中国仕様の豪華な内装が採用されています。

さて、ここからはグレード選びの検証です。オデッセイには3つのグレードが設定されています。

最安グレードは「e：HEV アブソリュート」で、価格は508万6400円。最上級グレードのe：HEV アブソリュート EX ブラック エディション（545万500円）との価格差は36万4100円となります。

中間グレードの「e：HEV アブソリュート EX」は528万6600円で、最安グレードとの差額は20万200円となります。

最上級グレードとの約36万円の差で、仕様や装備にはどのような違いがあるのでしょうか。アブソリュートEXを含む上位グレードとの装備差は次のようになっています。

まず、最安グレードには装備されない機能として「ハンズフリーアクセスパワーテールゲート」が挙げられます。

また、ワイヤレス充電器やトリプルゾーンコントロール・フルオートエアコンも上位グレードのみの装備です。

インテリアでは、最安グレードのシート素材が「コンビシート（プライムスムース×ファブリック）」であるのに対し、上位グレードは「本革シート」を採用。ホイールサイズも最安グレードは17インチですが、上位グレードは18インチとなります。

しかし、最安グレードでも装備は驚くほど充実しています。

オデッセイの最大の魅力である2列目の「両側アームレスト付4ウェイパワーシート（リクライニング／オットマン）」は全車標準装備。

さらにシートヒーターは運転席・助手席だけでなく、2列目にも装備されています。安全運転支援システム「ホンダセンシング」やマルチビューカメラシステムも標準で搭載されており、基本的な快適性と安全性に妥協はありません。

結論として、オデッセイの最安グレードは自信を持って「買い」といえるでしょう。約500万円という価格で、上級ミニバンに求められる快適性や先進装備が網羅されています。特に2列目の快適性は上位グレードと同等であり、ゲストをもてなす用途でも十分に対応可能です。

また、17インチホイールによるマイルドな乗り心地や、通気性の良いコンビシートの実用性を好むユーザーにとっては、むしろ最安グレードの方がメリットとなる場合もあります。

唯一の懸念点はパワーテールゲートの有無ですが、そこにこだわりがなければ、最安グレードのコストパフォーマンスは非常に高いといえます。