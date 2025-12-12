＜ユニバーサル・スタジオ・ジャパン＞クリスマス期間限定のグリーティング！ジョーズの特別企画も開催

写真拡大 (全10枚)

街がイルミネーションに彩られ、休日は家族でどこへ出かけようかとワクワクする季節になりました。そんななか「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」では、2025年11月19日（水）から2026年1月4日（日）まで、冬の特別イベント「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」が開催されています。

今年のテーマは「今日は自分で飾るんだ」。子どもたちがワクワクするキャラクターショーなど、パーク内は家族みんなが“自分の好き”を見つけられるイベントが満載ですよ。今回は、期間限定で楽しめるグリーティングや特別イベントをご紹介します。

クリスマスの衣装に身を包んだキャラクターがお出迎え！

パークの人気キャラクターたちも、この季節は特別なクリスマス衣装でお出迎えしてくれます！



今年エリアがさらに広がり、新アトラクションも登場した「ミニオン・パーク」では、クリスマスツリーをモチーフにした服や、サンタコスチュームに身を包んだ愛らしいミニオンたちと会える「ミニオン・ジングル・ベロー・ミート グリート」を開催中。子どもが思わず駆け寄りたくなる、にぎやかでハッピーな時間が楽しめますよ。

クリスマスソングにあわせて踊れるグリーティングも



また、「ユニバーサル・ワンダーランド」では、スヌーピー、エルモ、ハローキティなどおなじみの仲間たちと一緒に、クリスマスソングにあわせて踊れるグリーティング「ユニバーサル・ワンダーランド 〜レッツ・ロック・トゥギャザー！〜」を実施しています。



ドレスアップしたハローキティとダニエルも素敵！



緊張気味だった子どもを、ギュッとやさしく抱きしめてくれていたクッキーモンスター。



マフラーや帽子など、冬のおしゃれな装いがキュートなスヌーピーとチャーリーブラウンにも出会えました。親子で自然と笑顔になれる、キャラクターたちとの温かなふれあいの時間をぜひ過ごしてみてくださいね。

映画『ジョーズ』公開50周年を記念したイベントも開催！

「アミティ・ビレッジ」エリアでは、映画『ジョーズ』の公開50周年をお祝いする「ジョーズ・セレブレーション」が、2026年1月4日（日）までの期間限定で開催中です。

ジョーズのボートツアーは、この期間だけ“お祝いムードあふれる”アナウンスになります。いつもとは少し違った雰囲気で、スリル満点のアトラクションが味わえるでしょう。

写真スポット＆フォトフレームもバージョンアップ！



あの大きなサメのオブジェ、「ハンギング・シャーク」も、50周年の特別デザインのクリスマスリースがかけられ、一段と華やかに！　



限定デザインのフォトフレームも登場するため、家族旅行の記念に撮影してみてはいかがですか？

特別パッケージの限定フードも登場



アトラクションのそばにある「アミティ・ランディング・レストラン」では、「ジョーズ・セレブレーション」にあわせてメニューが一新。ボリュームたっぷりのブリトーに、フライドポテトも入ったBOXセットなど、子どもも大人も満足できるものばかり。特別なパッケージで提供されるのも嬉しいポイントです。



大きくてちょっと怖い印象のあるジョーズも、今回のアニバーサリーイベントをきっかけに「見てみたい！」「アトラクションに乗ってみたい」と、興味をもつお子さんが増えるかもしれませんね。

かわいいグリーティングや限定イベントなど、「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」には今しか味わえない特別感がたっぷり詰め込まれています。今年の冬の思い出づくりの候補として、ぜひチェックしてみてくださいね。

JAWS TM © 2025 Universal Studios

TM © 2025 Universal Studios. All rights reserved.

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

※商品やメニューの価格やデザイン、販売店舗、販売方法などは、予告なく変更される場合があります。

取材、文・編集部