¡ÖÍ¾±¤¤Ò¤¿¤Ò¤¿¤Ê¤ó¤À¤í¤Ê¤¡¡×¥ì¥¸¥§¥ó¥É½¸·ë¤ÎAKB20¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤«¤é¿ôÆü¡¢OG¤¿¤Á¤Î¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¡×àÆü¾ïÉüµ¢á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤ÇÉðÆ»´Û¤òÊ¨¤«¤»¤¿AKB48¤ÎÅÁÀâOG¤¿¤Á¤Î¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 ¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡×¤¬ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö¤³¤¸¤Ï¤ë¡×¤³¤È¾®ÅèÍÛºÚ¤ÎX¤Ø¤ÎÅê¹Æ¡£¡Ö¤ª¤È¤È¤¤--- ¤¤ç¤¦¡×¤È¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÅºÉÕ¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿²Ú¡¹¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤Ã¤¿»Ñ¤È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¼ÒÄ¹¶È¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤ËÌá¤Ã¤¿¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¤é¤·¤¤»Ñ¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¤Ã¤È¤³¤¸¤Ï¤ëÍÍ¤âÍ¾±¤¤Ò¤¿¤Ò¤¿¤Ê¤ó¤À¤í¤Ê¤¡¡×¡Ö¾®Åè¤µ¤ó¤ÎÈþ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤ÏÌÞÏÀ¡¢¤³¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Õ¥ê¥Õ¥ê°áÁõ¤¬ÀäÌ¯¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾®Åè¤µ¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¼ÒÄ¹¤â»÷¹ç¤¦¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤¬¥¯¡¼¥ë¤Ê¥ì¥¶¡¼°áÁõ»Ñ¤È¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼»Ñ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡Ö4ÆüÁ°--- ¤¤ç¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎAKB48OG¤¬Æü¾ï¤ØÌá¤Ã¤¿Êó¹ð¤òÅê¹Æ¡£¾¾°æ¼îÍýÆà¡¢»³ËÜºÌ¡¢ÅÏÊÕÈþÍ¥µª¤é¤¬ÄÉ¿ï¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¥Ý¥¹¥È¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£