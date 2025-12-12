次世代ゴルファー拡大の狙いも！ 親子3代で楽しめるイベント『ゴルフピクニックちば』が大盛況
親子3代でゴルフの楽しさを体験できる『ゴルフピクニックちば』が、長南パブリックコースで初開催された。千葉県、千葉銀行、ゴルフピクニックちば実行委員会らが連携し、気軽に参加できるイベントとして企画。当日はあいにくの雨模様だったが、約130人が参加し、子ども達は笑顔でプレーを満喫した。
【写真】雨でもドライバーでナイスショット！ 子どもが元気にゴルフをプレー
目玉となったのは親子3代（両親や祖父母と子ども達など）で本格的なラウンドが楽しめるゴルフ体験プラン（1組最大4名まで）。2時間（6?9ホール程度）のプレーでコース未経験の子どももオーケーなのが魅力だ（ゴルフ練習場などの経験は必要）。
さらに大人から子どもまでゴルフ未経験で参加できて、開放感溢れる本コースの芝でスナッグゴルフが楽しめるプランも大人気。雨をものともせず家族そろって熱中する姿が印象的だった。
当日は千葉県の熊谷俊人知事も来場。「ゴルフを身近に感じて生涯スポーツとして親しんでいただければ」という想いからの参加だ。千葉県は日本一ゴルフ場が多い一方で、競技人口の高齢化や減少といった課題もある。今回のようなイベントを通じて子ども達に魅力を伝え、次世代の活性化を目指す取り組みはゴルフ場にとっても重要だ。■魅力溢れる企画が目白押し【POINT1】プロがパターレッスンを実施午後には、練習グリーンで石渡プロのパターレッスン会も行われた。プロによるレッスンで子ども達のパッティングはみるみる上達。
【POINT2】インナーマッスルが鍛えられるピラティス体験会マスタートレーナーのLALA（ララ）先生によるピラティス体験も大人気。体の姿勢や柔軟性を整え、インナーマッスルが鍛えられる。
【POINT3】『チーバくん』や『ひまりん』など人気ゆるキャラも来場『チーバくん』（千葉県のマスコット）と『ひまりん』（千葉銀行のマスコット）が開会式に登場。子ども達のボルテージもアップ。
【POINT4】美味しいカレービュッフェのランチで家族の絆が深まるランチは子ども達が大好きなカレーのビュッフェで、本格的なスパイスに大人も舌鼓。美味しい料理を開放的なレストランで食べると、親子の会話も自然に弾む。
◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
女子プロも悩んだ食事マナー！ マグロとタイの刺身、どっちから食べるのが正解？
【写真】海外ブランドの偽物クラブがまん延中！ 激似なピン『G440 MAX ドライバー』の違いは色にあり?
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
青木香奈子が髪をほどいたらこうなる【女子プロ写真】
【写真】雨でもドライバーでナイスショット！ 子どもが元気にゴルフをプレー
目玉となったのは親子3代（両親や祖父母と子ども達など）で本格的なラウンドが楽しめるゴルフ体験プラン（1組最大4名まで）。2時間（6?9ホール程度）のプレーでコース未経験の子どももオーケーなのが魅力だ（ゴルフ練習場などの経験は必要）。
さらに大人から子どもまでゴルフ未経験で参加できて、開放感溢れる本コースの芝でスナッグゴルフが楽しめるプランも大人気。雨をものともせず家族そろって熱中する姿が印象的だった。
当日は千葉県の熊谷俊人知事も来場。「ゴルフを身近に感じて生涯スポーツとして親しんでいただければ」という想いからの参加だ。千葉県は日本一ゴルフ場が多い一方で、競技人口の高齢化や減少といった課題もある。今回のようなイベントを通じて子ども達に魅力を伝え、次世代の活性化を目指す取り組みはゴルフ場にとっても重要だ。■魅力溢れる企画が目白押し【POINT1】プロがパターレッスンを実施午後には、練習グリーンで石渡プロのパターレッスン会も行われた。プロによるレッスンで子ども達のパッティングはみるみる上達。
【POINT2】インナーマッスルが鍛えられるピラティス体験会マスタートレーナーのLALA（ララ）先生によるピラティス体験も大人気。体の姿勢や柔軟性を整え、インナーマッスルが鍛えられる。
【POINT3】『チーバくん』や『ひまりん』など人気ゆるキャラも来場『チーバくん』（千葉県のマスコット）と『ひまりん』（千葉銀行のマスコット）が開会式に登場。子ども達のボルテージもアップ。
【POINT4】美味しいカレービュッフェのランチで家族の絆が深まるランチは子ども達が大好きなカレーのビュッフェで、本格的なスパイスに大人も舌鼓。美味しい料理を開放的なレストランで食べると、親子の会話も自然に弾む。
◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
女子プロも悩んだ食事マナー！ マグロとタイの刺身、どっちから食べるのが正解？
【写真】海外ブランドの偽物クラブがまん延中！ 激似なピン『G440 MAX ドライバー』の違いは色にあり?
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
青木香奈子が髪をほどいたらこうなる【女子プロ写真】