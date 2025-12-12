民事裁判の全面ＩＴ化を実現する改正民事訴訟法が来年５月２１日に施行されることが決まった。

施行日を決める政令が１２日午前に閣議決定された。これまで文書や対面でのやり取りが基本となっていた民事裁判について、提訴から判決まで一連の手続きがオンラインでできるようになり、裁判の迅速化や利便性の向上が見込まれている。

改正法の施行により、施行日以降に提訴された民事裁判では、訴状や判決文などが電子化される。当事者は訴状を裁判所にオンラインで提出したり、裁判所のサーバーにアクセスして訴訟記録を閲覧したりできるようになる。裁判所から当事者への判決文などの送達もオンラインで行うことが可能となる。

訴状や判決文は現在、紙で作成されており、訴状は当事者が持参・郵送し、訴訟記録を閲覧する時も裁判所に赴く必要があった。改正法の施行で、当事者は一度も裁判所に足を運ばずに判決を得られるようになる。一方、裁判官はこれまで通り法廷内で審理を進める。弁護士はオンラインでの訴状提出が義務付けられるが、弁護士をつけない「本人訴訟」では引き続き、紙でも提訴できる。

原告、被告双方が同意すれば半年以内に審理を終わらせる新たな手続きも創設される。

２０２２年に成立した改正法は段階的に施行され、口頭弁論期日への参加などは既にウェブ会議で行えるようになっている。今回は施行の最終段階にあたる。