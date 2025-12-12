8月から11月半ばにかけ、ブラジルの米国向けコーヒー輸出には50%もの高関税が課された/Andre Penner/AP

ロンドン（CNN）トランプ米大統領は、1月の2期目就任直後から貿易戦争を展開し、多数の国に対する関税を引き上げた。その後、一部を変更し、暫定的な貿易協定に合意した。

米国の輸入税率は1930年代以降で最高水準に達しており、関税の引き上げが米国民の物価上昇につながっている兆候が見られる。

しかし、関税の痛みは米国内にとどまらない。

打撃を受けるスイス、日本、メキシコ

スイス経済は7〜9月期に、2020年の新型コロナのパンデミック（世界的大流行）以降で最も急激な縮小を記録した。政府は主な要因として、米国の新たな関税措置に関連した対外貿易の最近の不安定さを指摘。化学・製薬業界における生産の急減を挙げている。

アジアでは、日本経済も同時期に縮小を見せた。輸出と民間住宅投資の落ち込みが最大の要因だった。

米国に近いメキシコでも同時期に経済が縮小した。エコノミストらは、この低迷の一因にトランプ氏の一貫性を欠いた貿易政策を挙げ、企業の信頼感と投資を冷え込ませたと指摘している。

カナダの製造業は数千人の雇用削減

カナダの雇用・給与・時間調査（SEPH）によると、同国の製造業は年初から3万6500人の雇用を削減。21年9月以降で同業界の労働人口は最少となっている。

製造業の業界団体CMEは9月、同業界が輸出の主要なけん引役であるとし、「製造業が米国の関税措置による打撃を最も大きく受けている」と述べた。

ブラジルでは米国向けコーヒー輸出が急減

8月から11月半ばにかけ、ブラジルの米国向けコーヒー輸出には50%もの高関税が課された。この関税により「米国市場への輸出は事実上不可能になった」と、同国のコーヒー輸出業団体は10月に述べた。

同団体の最新データによると、世界最大のコーヒー生産国であるブラジルからの米国の輸入量は、8月から11月にかけて前年比で半減した。25年初頭以降でみると、米国へのブラジル産コーヒー販売量は前年比で32.2%減少している。

こうした落ち込みにもかかわらず、25年1〜11月におけるブラジル産コーヒーの最大の輸入国は米国だった。ブラジルの農業省がCNNに語ったところによると、コーヒー生産および関連活動は同国国内総生産（GDP）の最大1.8%を占め、コーヒー農業は季節労働や間接雇用を含め、同国の労働人口の約3%を雇用している。