【CONTROL RESONANT】 2026年 発売予定

Remedy Entertainmentは12月12日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用アクションRPG「CONTROL RESONANT（コントロール レゾナント）」を発表した。2026年に発売予定。

本作は、2019年に発売されたアクションアドベンチャー「CONTROL」の7年ぶりの続編。2022年11月に「CONTROL2」としてコンセプトアートが公開されていたが、今回「The Game Award 2025」にて正式発表となった。

「CONTROL RESONANT」では「CONTROL」の7年後が舞台となっており、前作の主人公であるジェシー・フェイデンの弟で、前作のキーマンでもあったディラン・フェイデンが主人公となる。映像では、様々な形態に変形する武器「アベラント」でクリーチャーと対峙するディランの姿、不穏な雰囲気が漂うマンハッタンの様子などがお披露目となった。

ウィッシュリストへの登録を開始しており、今後の続報が期待される。

