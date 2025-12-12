¡ØÄ¶ÅÅ¼§¥Þ¥·¡¼¥ó ¥Ü¥ë¥Æ¥¹V¡ÙSMP¤Ë¡Ö¥Ü¥ë¥Æ¥¹V¡×¤¬ËÉÙ¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¹ë²Ú¥»¥Ã¥È¤ÇºÆÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡ØÄ¶ÅÅ¼§¥Þ¥·¡¼¥ó ¥Ü¥ë¥Æ¥¹V¡Ù¤è¤ê¡ÖSMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]Ä¶ÅÅ¼§¥Þ¥·¡¼¥ó ¥Ü¥ë¥Æ¥¹V ¥ì¥Ã¥Ä¡¦¥Ü¥ë¥È¥¤¥ó¡ª¥»¥Ã¥È¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¸ÂÄê¡Û¡×(14,960±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯12·î12Æü(¶â)13»þ¤«¤éÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖSMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]Ä¶ÅÅ¼§¥Þ¥·¡¼¥ó ¥Ü¥ë¥Æ¥¹V ¥ì¥Ã¥Ä¡¦¥Ü¥ë¥È¥¤¥ó¡ª¥»¥Ã¥È¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¸ÂÄê¡Û¡×(14,960±ß)
¡ÖSMPÄ¶ÅÅ¼§¥Þ¥·¡¼¥ó ¥Ü¥ë¥Æ¥¹¹¥Ö¥¤¥È¥¥¥®¥ã¥¶¡¼¥»¥Ã¥ÈSP¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤¬¥¢¥Ë¥á¥«¥é¡¼Ver.¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¡£
PKG¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÀ®·Á¿§¤òºþ¿·¤·¡¢¤µ¤é¤ËÁÈÎ©¸å¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¤¬ÉÕÂ°¡£¹¤Î»úÂæºÂ¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¹ë²Ú»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
5µ¡¤Î¥Ü¥ë¥È¥Þ¥·¥ó¤¬ÊÑ·Á¡õ¹çÂÎ¡£´á¶ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥Ü¥ë¥Æ¥¹½ÅÀï¼Ö¡×·ÁÂÖ¤Ø¤ÎÊÑ·Á¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½¼¼Â¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¡£¡ÖÂë¥á¥«¡×¡Ö¥¿¥Ã¥³¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É2ÂÎ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥«¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)Åì±Ç
