『UFOロボ グレンダイザー』シーンセレクション第二弾！おなじみの発進シーンを立体化
プレックスは、『UFOロボ グレンダイザー』より「シーンセレクション02グレンダイザー激闘の大空へ！」(7,480円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年12月12日(金)12時から予約受け付けが開始となり、2026年4月発送予定。
2026年4月発送予定「シーンセレクション02グレンダイザー激闘の大空へ！」(7,480円)
「シーンセレクション」から第二弾として「UFOロボ グレンダイザー」が発進するシーンで登場。
グレンダイザーのOPでもおなじみの発進シーンが全高約10cmに凝縮されて立体化。細部までこだわりの造形で名シーンに浸れることまちがいなしとなっている。
「シーンセレクション」は、アニメの記憶に刻まれた名シーンを、独自の視点で切り取り、作品の世界観を精巧なフィギュアで再構築。細部に宿るこだわりと、空気感までをも閉じ込めた造形美。手に取りやすく、飾りやすい。大きすぎず、小さすぎず!絶妙なサイズ感が、空間を彩る。もはやただのフィギュアにあらず、作品世界を手元に迎えるための“アートピース”。コレクションに格調を添える、新たなブランドとなっている。
(C)ダイナミック企画・東映アニメーション
