おばたのお兄さん、人見知り中の2歳長男とテレビ共演「成長感じる」「可愛すぎ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/12】お笑い芸人・おばたのお兄さんが12月9日、オフィシャルブログを更新。2歳の長男とのテレビ共演を振り返り、話題を呼んでいる。
【写真】37歳芸人「親子の姿がほほ笑ましい」2歳長男との共演ショット
おばたは「親子で出演してきました！」とつづり、TBS系情報バラエティ番組「プチブランチ」（毎週月〜木曜あさ9時55分※関東ローカル）に出演したことを報告。「息子がテレビで初めて発した一言は…帰りたいでした。笑」「人見知りはまだまだ続きそうです」と長男の人見知りエピソードをユーモアたっぷりに明かしている。
この投稿には「親子の姿がほほ笑ましい」「可愛すぎるエピソード」「ほっこりした」「癒される」「成長を感じる」「テレビ出演すごい」などの反響が寄せられている。
おばたは、フジテレビの山崎夕貴アナウンサー（※「崎」は正式には「たつさき」）と2018年3月30日に結婚を発表。2023年8月27日には第1子となる長男が誕生した。（modelpress編集部）
◆おばたのお兄さん、長男とのテレビ共演の様子を紹介
◆おばたのお兄さんの投稿に反響
