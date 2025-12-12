「今日好き」米澤りあ、美脚際立つミニ丈＆三つ編みの冬コーデ「街に舞い降りた天使」「可愛すぎ」とファン絶賛
【モデルプレス＝2025/12/12】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが12月10日、自身のInstagramを更新。街角で撮影した冬のコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」出演美女「街に舞い降りた天使」美脚輝く街角ショット
米澤は「カイロが朝から夜まで暖かくて幸せ 早く雪みたいな〜〜」とつづり、イルミネーションが輝く街角で座ったプライベートショットを投稿。白いモヘアの帽子の下には三つ編みがのぞいており、ツイード風のミニ丈のサロペットにスラリと美しい脚のラインが際立っている。
この投稿にファンからは「街に舞い降りた天使」「可愛すぎ」「お洒落さん」「三つ編みすごく似合う」「イルミネーションに負けないくらい輝いてる」「脚長い」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
