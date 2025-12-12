山崎育三郎、雰囲気ガラリの紫ウェーブヘア披露「美しすぎる」「大人の色気溢れてる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/12】俳優の山崎育三郎が12月10日、自身のInstagramを更新。出演している舞台「エリザベート」でのヘアスタイルを公開し、話題となっている。
【写真】39歳ミュージカル界のプリンス「大人の色気」紫ウェーブヘア披露
山崎は「ミュージカル『エリザベート』初日を迎えました。劇場でお待ちしてます！」とつづり、“黄泉の帝王”トート役で出演している舞台「エリザベート」でのビジュアルを公開した。紫色のウェーブがかかったロングヘアで、普段とはガラリと変わったダークな雰囲気の姿を披露している。
この投稿にファンからは「美しすぎる」「めちゃくちゃカッコいい」「大人の色気溢れてる」「絶対見に行きます」「帝王の貫禄」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳ミュージカル界のプリンス「大人の色気」紫ウェーブヘア披露
◆山崎育三郎、紫のウェーブヘア姿公開
山崎は「ミュージカル『エリザベート』初日を迎えました。劇場でお待ちしてます！」とつづり、“黄泉の帝王”トート役で出演している舞台「エリザベート」でのビジュアルを公開した。紫色のウェーブがかかったロングヘアで、普段とはガラリと変わったダークな雰囲気の姿を披露している。
◆山崎育三郎の投稿に反響
この投稿にファンからは「美しすぎる」「めちゃくちゃカッコいい」「大人の色気溢れてる」「絶対見に行きます」「帝王の貫禄」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】