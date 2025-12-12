吸収が速い糖質とゆるやかな糖質がある！？血糖値を上げる糖質って何？【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

血糖値を上げる糖質って何？

吸収が速い糖質とゆるやかな糖質がある

血糖値を上げ、中性脂肪を増やす「糖質」とは何を指すのか、ここで具体的に説明していきましょう。

糖質は分子の大きさから「単糖類」「二糖類」「多糖類」などに分類されます。単糖は糖質の最小単位なので、単糖一個だけだと単糖類、単糖が2個結合しているものを二糖類といいます。単糖類には果物に含まれる果糖、アイスやジュースに含まれるブドウ糖が、二糖類には砂糖に含まれるショ糖、牛乳に含まれる乳糖などがあり、どちらも体にスピーディに吸収されるため血糖値が上がりやすいのが特徴です。

一方、多くの単糖が結合したものを多糖類と呼びます。主なものは穀類やいも類に含まれるでんぷんなど。こちらは、単糖類や二糖類にくらべて体への吸収がゆるやかです。なぜなら、単糖まで分解されたあと、はじめて体にとり込まれるからです。そのため、分子数の多い多糖類は吸収に時間がかかり、分子数が少ない単糖類、二糖類は急速に体に吸収されるのです。

ちなみに、スーパーやコンビニなどで販売されている食品には、栄養成分表示が必ずあります。1食分または100g当たりの炭水化物、さらには糖質、食物繊維の量などが記載されているので、普段から購入前に確認する習慣を身につけておくといいでしょう。

糖質とは

吸収される順番

