ミックスウェーブはHiBy Digitalブランドより、初音ミクとのコラボレーションを記念した期間生産限定IEM「YUME」を日本国内300台限定で発売する。価格はオープンで、市場想定価格は29,980円前後。12月15日19時より公式サイトにて予約を開始し、2026年1月下旬より発送の予定。

アルミニウム合金が主の筐体デザインは、初音ミクのビジュアル要素を融合したもので、高精度CNC加工により細部に至るまで滑らかな質感と精巧な仕上がりとなっている。装着性にもこだわり、耳になじむ快適なフィット感。視覚的美しさとブランドアイデンティティの両立を目指したという。

初音ミクをイメージしたイヤフォンケースも同梱され、初回台数限定の特典にはイラストレーターTID氏描き下ろしの「限定アクリルスタンド」が付属する。

根本からYUME専用に再設計したという10mmダイナミックドライバーを採用し、20Hz～20kHzの全帯域でTHD＋N 0.4%未満という優れた精度を実現。本ドライバーにはL.S.Wメタルリアチャンバーが搭載されており、定在波を低減するように内部の吸気・排気バランスを緻密に調整するという。

マグネシウムとアルミニウム合金の複合成形ドームと、ポリマー化された振動板によって軽量でありながらも内部損失に優れたダイアグラムとなっている。内部のデュアル磁気回路は1.2Tの自足供給を誇り、H.CCAWコイルは150N/mm²超えの引張強度を備えており、制御性にも優れたサウンドを楽しめる。

初音ミクのコンセプトに合わせて、現代のポップミュージックに適した透明感あるサウンドに特化しており、ボーカルの繊細な表現やリズムの躍動感が一段と向上し、鮮やかな音の世界を描写するという。

0.78mm 2ピン規格の着脱式ケーブルデザインが採用されており、Litz Type 4編組のPCOCCケーブルが付属する。信号ロスを徹底的に抑制するフルバランス同軸構造が組み込まれ、音の新となる信号を外部ノイズから保護して、クリアで濁りのない伝送を追求。

3.5mmシングルエンド、4.4㎜バランス、USB-Cデジタル出力に交換可能で、オーディオプレイヤーからスマートフォンまで幅広い機器と高い互換性が確保できる。

同梱品一覧

周波数特性は20Hz～40kHz、入力感度は95dB、インピーダンスは24Ω。WG02リキッドシリコンイヤーチップ、シリコンイヤーチップ、フォームイヤーチップ(全てS、M、Lサイズ)、クリーニングツール、1年間の保証書が付属する。