PoiTele

ピクセラは、「テレビ×ポイ活」を実現する新製品「PoiTele(ポイテレ)」を、応援購入サービスMakuakeにて、12月12日12時から先行販売する。プロジェクト期間は2026年1月29日までで、製品の送付は2026年2月下旬の予定。超・超早割として限定50台で40% OFF、超早割で限定100台30% OFFなどのプランを用意する。

なんとなくテレビを眺めている「スクリーンタイム」を、ユーザーにとっての「資産(ポイント)」に変えられる、いつものテレビ時間をポイント獲得のチャンスに変えるという製品。ピクセラでは「シン・テレビ革命」と呼んでいる。

地上/BS/110度CSデジタルチューナーを内蔵したワイヤレスチューナーを同梱しており、このチューナーで受信したり、クラウドストレージに録画した番組を、AI搭載専用アプリ「Xit(サイト)」を使い、スマホやタブレットなどで視聴できる。

視聴時間に応じたミッションなどがクリアすることで、ポイントを稼げるのが特徴。貯めたポイントは、アプリ「EveryPoint(エブリポイント)」と連携。コンビニやカフェで使える電子マネーや、旅行に使えるマイルなど、約60種類の交換先から、ユーザーが選択できる。

アプリでは、AIが視聴トレンドや話題の番組を解析し、新作やおすすめ番組をさりげなく提案。興味のなかったジャンルにも自然と手が伸びるという。

ホーム画面

なお、アプリは、PoiTele本体を持っていない人もダウンロード可能。トレンドのチェックやSNS機能などが楽しめる。テレビ番組の映像視聴にはPoiTele本体が必要。

使用イメージとして、PoiTele本体を自宅のアンテナとワイヤレスルーターに接続。電車での移動中、旅行先から、アプリを使っていつもの番組が楽しめる。この場合は、移動時間がそのままポイント獲得のチャンスとなる。

Android TV OSに対応しているため、プロジェクターにつないで、キャンプ場などでみんなと一緒にテレビを楽しめる。

アプリではなく、Android TV OS対応のスマートテレビでも視聴可能。テレビならではの大画面で、感動や興奮を家族や友人と共有できる。パソコンからも視聴できる。

PoiTeleの背面