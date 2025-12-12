通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０%台、日銀会合にらみ上昇
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.09 6.59 7.63 6.88
1MO 8.33 5.39 6.85 5.59
3MO 8.88 5.77 7.47 6.17
6MO 9.13 6.08 7.96 6.66
9MO 9.24 6.26 8.18 6.96
1YR 9.35 6.47 8.38 7.23
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.11 8.64 7.35
1MO 7.20 7.51 6.28
3MO 7.98 8.37 6.73
6MO 8.56 8.88 7.07
9MO 8.86 9.16 7.25
1YR 9.06 9.41 7.44
東京時間10:40現在 参考値
ドル円１週間物は来週１８日、１９日の日銀会合が期間に入っており上昇傾向
