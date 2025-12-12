　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.09　6.59　7.63　6.88
1MO　8.33　5.39　6.85　5.59
3MO　8.88　5.77　7.47　6.17
6MO　9.13　6.08　7.96　6.66
9MO　9.24　6.26　8.18　6.96
1YR　9.35　6.47　8.38　7.23

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.11　8.64　7.35
1MO　7.20　7.51　6.28
3MO　7.98　8.37　6.73
6MO　8.56　8.88　7.07
9MO　8.86　9.16　7.25
1YR　9.06　9.41　7.44
東京時間10:40現在　参考値

ドル円１週間物は来週１８日、１９日の日銀会合が期間に入っており上昇傾向