リピ続出！シフォンのようにしっとりふわふわ「簡単レンジケーキ」

急に甘いものを食べたくなったときに便利！

師走になって2週間。これから年末にかけてはさらに忙しくなる時期です。疲れたときはもちろん、家族でくつろいでいるときなどにふと甘いものを食べたくなりますよね。今回は、そんなときに便利な生のおからを使ったケーキをご紹介！レンジで作れるので、忙しい年末にピッタリです。「簡単レンジケーキ」をご紹介！



リピーター続出の人気レシピ

ふわふわなところが大人気！ 「つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）」にも、「しっとり美味！ワンボウルで楽チンもありがたい」「想像以上のふわふわ感！甘さも控えめで私好み」「おからとは思えないおいしさです！すぐできるので何度もリピします」とそのおいしさに感動するコメントがいっぱい！







いかがですか？スライスアーモンドやアーモンドプードル、くるみやチョコチップを入れた、抹茶味にしたというコメントもありましたよ。リピーターさんが多いのも特徴。おからなので、糖質制限をしている人はもちろん、忘年会やクリパで少し体重が増えてしまった…なんて人にもピッタリですね！さっそく作ってみてください。（TEXT：森智子）