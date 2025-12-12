お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が人気YouTuberらとの忘年会帰りに経験した悲しい出来事を明かした。

12月11日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

番組冒頭、MCの3人が先日行った忘年会トークを展開。稲田が音頭を取って、ぺえとRIHOの3人で焼肉に行ったという。

ぺえがロースターでの焼肉は「めっちゃ難しかった。薄いロースなんかね、目離したらツルンって、もう行っちゃって」と振り返り、その難易度を表現。

その焼肉の席で、RIHOが失敗した稲田に自分のタンをあげたというエピソードも披露され、稲田は「嬉しかったな。RIHOさん全部焼いてくれたし」と、RIHOの面倒見の良さに感謝を示した。

しかし、忘年会帰りに稲田は悲しい出来事を経験したという。

稲田がタクシーを呼んだと報告した後、ぺえとRIHOもタクシーを呼んだが、「1分後に2人は『もう来た』とか言って、私1人でそこで10分ぐらい待って…」と、自分だけがタクシーが来るのを待つことになったと告白。

稲田は「全然、一生来へんねんもん。どうやってあんな早く来るタクシー知ってるんですか？2人って」と不満をぶつけた。ぺえは「kmタクシーが早いの。あの辺にいるの。絶対kmは」と、早くタクシーを呼ぶ秘訣を明かし、「私を乗せたくて（待ってる）」と冗談を飛ばしていた。