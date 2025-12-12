¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¡Ö¶ÛÄ¥¹â¤á¤ë¹Ô°Ù¡×¡¡¥Ø¥°¥»¥¹»á¡¢¾®Àô»á¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤Ï12Æü¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤Ë¤è¤ë¼«±ÒÂâµ¡¤Ø¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤äÃæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÇú·âµ¡¤¬ÆüËÜ¼þÊÕ¤Ç¶¦Æ±Èô¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ê¡¢¥Ø¥°¥»¥¹ÊÆ¹ñËÉÄ¹´±¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¤¿¡£Î¾»á¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Ç¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ë¹Ô°Ù¤À¡×¤È¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£ÆüÊÆ´Ö¤Ç¶ÛÌ©¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤·¡¢Ï¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£¾®Àô»á¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÆüÃæÁÐÊý¤È¤Î´Ø·¸Î¾Î©¤òÌÏº÷¤·¡¢ÂÐÎ©¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡¡¾®Àô¡¢¥Ø¥°¥»¥¹Î¾»á¤ÏÌó40Ê¬´Ö¡¢ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¤¿¡£¾®Àô»á¤Ï¡Ö¤ï¤¬¹ñ¼þÊÕ³¤¶õ°è¤Ç·Ù²ü´Æ»ë³èÆ°¤ò½Í¡¹¤È¼Â»Ü¤·¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë¤âÎäÀÅ¤«¤Äµ£Á³¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Î¾»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Î¹ÔÆ°¤ÏÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤â¿½¤·¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤â¾®Àô»á¤¬Ë¬ÊÆ¤·¡¢¥Ø¥°¥»¥¹»á¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¡¢É¬Í×¤ÊÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¾®Àô»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö¥Ø¥°¥»¥¹»á¤È¤Î¶ÛÌ©¤ÊÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¡¢ÂÐ½èÎÏ¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£