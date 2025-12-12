44歳・妻夫木聡、四十肩＆不眠に悩む近況告白「ちゃんとしんどい」 櫻井翔＆佐藤隆太と“体の不調”トーク
俳優の妻夫木聡（44）が、11日放送のTBS系バラエティ『櫻井・有吉THE夜会』（毎週木曜 後10：00）に出演し、年齢とともに感じる“体の変化”を明かした。
【写真】20年来の親友！「男3人旅」を楽しむ櫻井翔＆妻夫木聡＆佐藤隆太のオフショット
今回は「男3人旅」第4弾として、20年来の親友である番組MCの櫻井翔（43）、俳優の佐藤隆太（45）とともに約4年ぶりのロケを決行。前回のロケ時はまだ30代だった櫻井も40代となり、「まぁ〜疲れが取れないね」と年齢に伴う変化を打ち明けると、妻夫木は「それは、ザ・40代」と共感を示した。
さらに自身の近況について「朝方4時、5時まで撮影するじゃん。次の日7時に起きちゃう」と明かし、佐藤が「しんどくないの？」と驚くと、「しんどい。ちゃんとしんどい」と苦笑。
四十肩にも悩まされているといい、「左が治ったと思ったら今度は右が痛くなって。それでこの間右が治ったと思ったらまた今左が痛い。なんなの、この四十肩」とぼやき、40代ならではの“悩み”を打ち明けていた。
一方、まだ四十肩を経験していないという櫻井は、これまでにぎっくり腰を発症したことがあると告白。「ビギーン！って、雷落ちたみたいになって。これか〜！って」と振り返り、3人で40代ならではの体の変化を語り合っていた。
