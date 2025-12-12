人気YouTuber・平成フラミンゴのRIHOが、自身の恋愛観を語る中で、交際したくない相手の職業を赤裸々に明かした。

【映像】RIHOが付き合いたくない職業

12月11日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

この日の放送では、ゲストのレインボー・池田直人を交え、恋人の職業に関するトークが展開された。

「同業は？」という池田からの問いかけに、RIHOは自身の職業を指して「YouTuber？」と聞き返し、即座に「絶対嫌です」と断言した。

ぺえも「わかる、わかる」と同意すると、RIHOは「仕事の話とかしたくないんですよ、家で」と、同業者との交際を避ける理由を説明。続けて「だから絶対そういう話になっちゃうんだろうな」という懸念を抱いていることを明かした。

一方、ぺえは「いつか平愛梨のように（妻として）スポーツ選手やオリンピック選手を観客席で応援して、『あ、ぺえ夫人が来ております！』みたいに言われたい」と願望を語っていた。