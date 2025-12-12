男性は自分に自信がある人のほうが魅力的に感じますよね。ただ過剰に自分のことを評価している人は、ただの痛々しい人と認定されてしまうようで……？ 今回は、自称モテ男が女性社員の声を聞いて現実を思い知った話をご紹介いたします。

ただの勘違い

「俺はどんな子に対しても分け隔てなく、愛想よく接してしまうから、みんな俺のことを好きになってしまうんだと思っていました。さらっと気の利いた言葉を言える男に、女の子って弱いじゃないですか？ 俺はそれが自然とできてしまうので、罪な男だよなと。

でもある日、職場の女性社員たちが話しているのが聞こえたのですが、『◯◯さんってなんであんなにナルシストなの？』『自分がモテてると勘違いしてるのが痛々しいよね』『あんなおじさん好きになるわけないのに』と俺の悪口を言っていてびっくりしました……。俺が勘違い……？ おじさん……？ どうやらモテてると思ったけど、それはただの社交辞令でそう接してくれていただけで、誰も俺のことを好きになってなんていなかったようです」（体験者：40代 男性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 実際はモテているわけではないのに、ここまで勘違いできるポジティブさは、ある意味うらやましいですよね。女性社員の本音を聞けなかったら、一生勘違いしたままだったかもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。