幸運を運んでくれる“尾曲がりネコ”！しっぽが曲がっている理由、それにまつわる不思議エピソードも

ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。

【写真】ネコの街で森千晴アナが出会った“尾曲がり猫”

12月12日（金）放送の同番組では、「看板ネコin長崎 幸せを呼ぶ尾曲がり猫」や「保護ネコを救うラーメン店の挑戦」などを紹介する。

◆幸せを呼ぶ尾曲がり猫

“ネコの街”として知られる長崎へ、森千晴アナがスタジオを飛び出し体当たり取材。

街角でひときわ目を引くのが「尾曲がり猫」だ。その独特な尻尾には、古くから地域の人々に愛されてきた歴史があるのだとか。

今回は、長崎に暮らす尾曲がり猫たちの魅力を探る前編。

地元の人々の温かなまなざしの中で、のんびりと過ごすネコたちの姿や、尾が曲がっている理由にまつわる不思議なエピソードを紹介する。

さらに、尾曲がり猫が長崎文化にどのように根付いているのか、専門家の解説も交えながら、その魅力に迫る。

◆保護ネコを救うラーメン店

阪神甲子園球場前で連日長蛇の列を作る人気ラーメン店。

その大人気の裏には、保護ネコたちを救う異色のストーリーがあった。

保護ネコに助けられた経験を持つオーナー夫婦は、「持続可能な保護活動」を目指し、ラーメン店を収益の基盤に、上階にある保護ネコカフェを運営している。

「ラーメンついでにネコに癒やされたい」「ネコ目当てでラーメンを網羅したい」と、このユニークな取り組みは客にも大好評。

開店に至るまでの経緯、そしてラーメン店と保護ネコカフェ両店舗での心温まる活動の様子に密着する。