【B1第14節 見どころ】川崎はホーム開催を追い風に反撃へ…宇都宮は三つ巴の首位争いを抜け出せるか

12月13日と14日に、日本全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦の第14節が開催。川崎ブレイブサンダースは4勝17敗で東地区11位と苦しんでいるが、今節からホーム4連戦という追い風が吹く。さらに、年末年始に行われる第17節、第18節も東急ドレッセとどろきアリーナでの開催。この好条件を生かし、オールスターブレイクまでに勝ち星を伸ばして反撃の狼煙を上げたい。

今節の相手は同地区に所属するアルバルク東京。2022-23シーズンからリーグ戦8連敗を喫している難敵を迎え撃つ。前節のアウェーゲームでは千葉ジェッツに88-69で敗戦。点差がついたものの、9得点5アシストを記録した岡田大河、13得点6リバウンドを挙げたエマニュエル・テリーの活躍でペースをつかむ時間帯もあった。前節のA東京は、ホームで横浜ビー・コルセアーズに競り勝って4連敗から脱出。安藤周人が21得点を稼いだほか、勝負の第4クォーターで3本のリバウンドを拾ったザック・バランスキーも勝利を手繰り寄せた。

互いに負傷者を抱えた中で迎える今シーズン初対決は、よりディフェンシブな戦いを予想。前節は両チームとも第1クォーターでビハインドを背負ったため、立ち上がりの出来が勝敗を左右するポイントになりそうだ。試合を通じて高い強度を保つためには、セカンドユニットの奮起が欠かせない。川崎は野本建吾、A東京は平岩玄が存在感を示してプレータイムを伸ばせるか。

12月に入り戦線復帰した栗原［写真］＝B.LEAGUE

秋田ノーザンハピネッツはCNAアリーナ☆あきたでシーホース三河と対戦。前節は仙台89ERSに65-92で完敗し、連敗が5に伸びた。だが、ここまでの3勝のうち1勝は敵地で三河から挙げたもの。まずは前節の試合で「17」を数えたターンオーバーを減らすことが勝利への条件となる。前回対戦時はコートに立てていない栗原翼、さらには練習生から這い上がった相原アレクサンダー学に期待したい。

横浜BCはバイウィーク明け最初のホームゲーム。横浜国際プールに大阪エヴェッサを迎え撃つ。前節は安藤誓哉が25得点をマークしたものの、総得点が67点にとどまり黒星。今節はいかにチームで連動したオフェンスを披露できるかが問われる。カギを握るのはキャプテンの森井健太。アリーナを沸かせる激しいディフェンスに加え、攻撃ではプレーメーカーとして須藤昂矢、ケーレブ・ターズースキーらの持ち味を引き出してほしい。

宇都宮は3ポイントシュート絶好調の比江島に期待［写真］＝B.LEAGUE

東地区では宇都宮ブレックス、千葉J、レバンガ北海道が17勝4敗で並ぶ混戦状態。いち早く抜け出すのは、果たしてどのチームか。5連勝で地区1位に立つ宇都宮は、ホームで三遠ネオフェニックスとの2連戦。三遠のトップスコアラーであるデイビッド・ヌワバを封じるには、高島紳司のディフェンス力が不可欠だ。エースの比江島慎は、直近2試合で12本中10本成功の高確率で3ポイントシュートを沈めて攻撃を引っ張る。今節も驚異のシュート力を発揮して勝利へ導けるか。

文＝小沼克年

B1リーグ戦第14節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今節はライアン・ロシター（アルバルク東京）が史上初の通算5000リバウンドにリーチをかけているほか、安藤誓哉（横浜ビー・コルセアーズ）は史上4人目となる7000得点、アイラ・ブラウン（京都ハンナリーズ）は同7人目の500スティール、安藤周人（A東京）は同7人目の900回3ポイント成功が射程圏内に入っている。また、長谷川技（川崎ブレイブサンダース）は過去12人が達成した500試合出場が目前。達成すれば、川崎でプレー経験がある選手では藤井祐眞（現群馬クレインサンダーズ）、篠山竜青に次ぐ3人目の大台到達となる。

■B1第14節試合日程



・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 茨城ロボッツ（＠IGアリーナ）



GAME1：12月13日（土）13時05分～ GAME2：12月14日（日）13時05分～

・仙台89ERS vs 京都ハンナリーズ（＠ゼビオアリーナ仙台）



GAME1：12月13日（土）14時05分～ GAME2：12月14日（日）14時05分～

・秋田ノーザンハピネッツ vs シーホース三河（＠CNAアリーナ☆あきた）



GAME1：12月13日（土）14時05分～ GAME2：12月14日（日）14時05分～

・横浜ビー・コルセアーズ vs 大阪エヴェッサ（＠横浜国際プール）



GAME1：12月13日（土）14時05分～ GAME2：12月14日（日）14時05分～

・滋賀レイクス vs 長崎ヴェルカ（＠滋賀ダイハツアリーナ）



GAME1：12月13日（土）14時05分～ GAME2：12月14日（日）14時05分～

・佐賀バルーナーズ vs 琉球ゴールデンキングス（＠SAGAアリーナ）



GAME1：12月13日（土）14時05分～ GAME2：12月14日（日）14時05分～

・レバンガ北海道 vs 富山グラウジーズ（＠北海きたえーる）



GAME1：12月13日（土）15時05分～ GAME2：12月14日（日）14時05分～

・宇都宮ブレックス vs 三遠ネオフェニックス（＠ブレックスアリーナ宇都宮）



GAME1：12月13日（土）15時05分～ GAME2：12月14日（日）15時05分～

・群馬クレインサンダーズ vs 越谷アルファーズ（＠オープンハウスアリーナ太田）



GAME1：12月13日（土）15時05分～ GAME2：12月14日（日）15時05分～

・島根スサノオマジック vs 広島ドラゴンフライズ（＠カミアリーナ）



GAME1：12月13日（土）15時05分～ GAME2：12月14日（日）15時05分～

・ファイティングイーグルス名古屋 vs アルティーリ千葉（＠名古屋市枇杷島スポーツセンター）



GAME1：12月13日（土）15時35分～ GAME2：12月14日（日）15時35分～

・サンロッカーズ渋谷 vs 千葉ジェッツ（＠青山学院記念館）



GAME1：12月13日（土）17時05分～ GAME2：12月14日（日）14時05分～

・川崎ブレイブサンダース vs アルバルク東京（＠東急ドレッセとどろきアリーナ）



GAME1：12月13日（土）17時05分～ GAME2：12月14日（日）15時05分～