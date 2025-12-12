青山財産ネットワークス<8929.T>が反発している。１１日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、最終利益を２４億５０００万円から２５億５０００万円（前期比５．０％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３１円から３３円へ引き上げ年間配当予想を５３円（前期４６円）としたことが好感されている。



第４四半期に取得した東京・赤坂見附の不動産をＡＤＶＡＮＴＡＧＥ ＣＬＵＢとして販売することを検討していたが、１２月中に公表予定の税制改正大綱の詳細が判明するまで販売を延期したことで、売上高は４７０億円から４２０億円（同７．９％減）へ下方修正した。ただ、利益率の高いコンサルティングの売上高が大幅に増加する見込みであることから、売上総利益が計画を上回る見通し。更に、金融費用や法人税等が計画を下回る見通しであることから、最終利益を上方修正した。



出所：MINKABU PRESS