アシロは４日続落、２６年１０月期は５．７％営業増益予想も伸び率鈍化 アシロは４日続落、２６年１０月期は５．７％営業増益予想も伸び率鈍化

アシロ<7378.T>が大幅安で４日続落している。１１日の取引終了後に発表した２６年１０月期の連結業績予想で、売上高７０億円（前期比５．３％増）、営業利益１５億円（同５．７％増）、純利益９億８０００万円（同４．３％減）を見込み、年間配当予想を前期比１円８７銭減の４０円３３銭としたが、本業である営業利益の伸び率鈍化と最終減益が嫌気されているようだ。同社では今期を成長のための準備期間と位置づけており、予算自体を保守的に設定したとしている。



主力のリーガルメディアは、前期からの高単価商品の広告予算調整の影響が残るものの、「ベンナビ」など既存サービスが順調に拡大していることに加えて、リーガルメディアの関連ニーズに対応した派生メディアや、弁護士などの士業や管理部門人材の人材紹介を行うＨＲ事業が堅調に推移する見通し。なお、２５年１０月期決算は、売上高６６億４７００万円（前の期比４１．６％増）、営業利益１４億１９００万円（同３．６倍）、純利益１０億２４００万円（同７．２倍）だった。



同時に、上限を４５万株（自己株式を除く発行済み株数の６．１７％）、または５億円とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は１２月２３日から来年６月３０日までで、配当と自社株取得を機動的に検討する方針の一環として実施する。



出所：MINKABU PRESS