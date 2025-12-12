ライカカメラ社は12月12日（金）、Capture Oneブランドと戦略的パートナーシップを締結したと発表した。写真編集ソフト「Capture One」におけるテザー撮影の強化や、ライカ製カメラに合わせたカラープロファイルなどが実現するという。

「Capture One」は、柔軟なRAW現像機能などで知られる老舗の写真編集ソフトウェア。特に安定したテザー撮影（カメラとPCなどを接続して撮影）を可能にする点で早くから実績があり、プロの愛用者も少なくない。

今回の連携により、ライカユーザーは「Capture One」でのテザー撮影における安定性向上やスピードアップが可能になり、高い色再現性、精緻な色調補正機能、抜群の編集加工精度も享受できるとする。撮影から編集・現像までのワークフローを完結させ、スタジオ、屋外を問わず、ライカ製品をあらゆる現場で存分に活用できるようになるとしている。

2024年発売の「ライカSL3」でも、発表時に「Capture One」でのテザー撮影に対応していた。

なお、今回のパートナーシップの締結に合わせ、ライカユーザーは「Capture One」を3カ月無料で使えるようになる。