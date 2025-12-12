橋田ゆういちろうのカンパニー Vol.11 『宇宙海賊キャプテン スカー・ダック』が12月24日（水）から大阪・インディペンデントシアター1stで上演される。

本公演は、脚本を橋田ゆういちろう、演出を橋田ゆういちろう＆カンパニーが務める、橋田ゆういちろうのカンパニーの第11回公演。

今回は、銀河系ドタバタスペースコメディになると言う。

出演者には橋田のほか、浅野彰一、空晴の岡部尚子、THE ROB CARLTONのボブ・マーサム、クスミヒデオ、笠松遥未、花野紗南らが名を連ねた。

STORY 銀河のトラブルメーカー、宇宙海賊キャプテン・スカー・ダックと、娘のコニーとクセ者だらけのクルーが乗る「サプライズ号」は、今日もどこかで余計な事件を引き寄せる。

ある日、謎の救難信号をキャッチした彼らは、帝国軍まで巻き込んだとんでもない大騒動へ一直線。

しかも、宇宙のどこかで「生命の雫」なる怪しげな秘宝が争奪されているらしい。

賞金稼ぎのグレイスは何者なのか…コブラは信用していいのか否かわからない。

予想外のトラブルが次から次へと押し寄せる中、

サプライズ号は今日も元気に宇宙の混沌へ飛び込んでいく。

笑いとハプニングがとまらない、銀河系ドタバタスペースコメディ！

橋田雄一郎(橋田ゆういちろうのカンパニー代表・脚本) 橋カン11『宇宙海賊キャプテン スカー・ダック』は前回よりメンバーをぎゅっと絞ってアホ芝居の詰め合わせをお届けします。

前回やり忘れてたこと、出来なかったこと、もっと下ネタ増しで、もっとアッケラカンと、ん？何を見せられたん？を目指しました。

橋カンは基本的に子供さんが笑ってくれるような芝居を目標としてるんですが親御さんはお子さんの横で汗かきながら引き攣り笑いみたいなこんな光景を想像しながら作ってるんです。橋カン旗揚げから毎回主役で参加してくれている浅野彰一はなぜかものすごく子供ウケするんです。僕は彼のことを“志村けん再来”と勝手に考えています。他のメンバーも魅力たっぷりの役者ばかりですし、またもや10代の俳優達も参加してくれます。

各役者陣が、真剣にアホなことのみを考え真面目に作ります！

子供の頃見て笑い憧れ真似したら学校の先生や親に怒られた僕のヒーロー、【ザ・ドリフターズ】を追い続けながらネタが尽きるまで頑張りたいと思っています！！

劇場でお待ちしております！

※とても真面目な方は観劇する際、大きな心を持って頂くか、観劇を断念なさって頂くと幸いです。



詳細は公式サイトで。

（文：橋田ゆういちろうのカンパニー）