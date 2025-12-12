“韓国のイチロー”は来季も「打率3割・10本塁打」到達難しい？米データサイトの辛らつ成績予測

サンフランシスコ・ジャイアンツで高額年俸選手に分類される“韓国のイチロー”ことイ・ジョンフの、メジャーリーグ3年目の予想成績が公開された。

アメリカのデータサイト『FanGraphs』は12月11日（日本時間）、成績予測システム「ZiPS」を用いてサンフランシスコ・ジャイアンツ所属選手の2026年シーズン成績を展望した。

これによると、メジャー3年目を迎えるイ・ジョンフは打率0.270（497打数134安打）、9本塁打、56打点、62得点、7盗塁、出塁率0.332、長打率0.398、WAR（代替選手比貢献度）2.1を記録すると予測された。134安打の内訳は、二塁打25本、三塁打6本となっている。

安打数ではエリオット・ラモス（149本）、ラファエル・デバース（147本）、ウィリー・アダメス（137本）に続くチーム4位、打率ではヘスス・ロドリゲス（0.276）、ウェイド・メックラー（0.271）に次ぐ3位に入った。二塁打は4位、三塁打は同2位と予想された。

ジャイアンツと6年総額1億1300万ドル（日本円＝約164億円）で契約したイ・ジョンフは、メジャー2年目の今季はシーズン通して出場を続け、打率0.266（560打数149安打）、8本塁打、55打点、73得点、10盗塁、出塁率0.327、長打率0.407を記録した。二塁打は31本、三塁打は12本だった。

シーズン序盤は鋭い打撃を見せたが、体力面の問題から次第にペースを落とし、いわゆる「竜頭蛇尾」のシーズンとなった。それでも、チーム内打率1位、メジャーリーグ三塁打3位という価値ある成果を挙げた。

“レジェンド”イチローがシアトル・マリナーズ時代の2005年に達成した、アジア人打者によるメジャーリーグ単一シーズン最多三塁打記録とも肩を並べた。

『FanGraphs』は昨年12月6日にも、イ・ジョンフの2025年シーズン成績を打率0.281（410打数115安打）、7本塁打、48打点、46得点、2盗塁、出塁率0.337、長打率0.400と予測していた。実際には今季、予想以上に多くの試合に出場して競争力を証明しただけに、2026年シーズンもさらに良い成績を残す可能性は十分にある。

イ・ジョンフは「野球をやっていて、これほどアップダウンの激しいシーズンがあっただろうかと思う。最初は良いスタートを切ったが、最後を同じようにうまく締めくくれなかった。ただ、最初の良い姿を見せたのは他人ではなく自分自身だっただけに、そうした姿を1年を通して見せることが新たな目標になると思う」と覚悟を語っていた。

