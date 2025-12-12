Travis Japanの七五三掛龍也が自身のInstagramを更新。東京・表参道でショッピングを楽しむ様子を公開した。

【写真】表参道を歩く七五三掛龍也（Travis Japan）／藤ヶ谷太輔＆大橋和也＆七五三掛龍也＆金城碧海とのプライベートショット

■頭に落ち葉をつけたまま歩く七五三掛龍也

七五三掛は「誰か。この子に「髪の毛に落ち葉ついてるよ！」と教えてあげてください。（落ち葉の絵文字）」と綴り、13枚の写真を投稿。ブラウンのニットに同色系のチェックパンツを合わせたラフなコーデに、黒縁メガネをかけた姿で、紅葉したケヤキ並木が美しい表参道を堂々と歩いている。

時折カメラに目線を向けたり、振り向いたりしながら歩く七五三掛は、頭に落ち葉がついたまま。この時の状況を「#本当に気づいてなくて」「#写真見返したらついてた」とハッシュタグで説明した。

13、14枚目には表参道ヒルズ内に飾られた白いクリスマスツリーをバックに撮った写真も。表参道を歩く七五三掛は大きなショッパーをふたつ持っており、ショッピングを楽しんでいたようだ。

SNSでは、「落ち葉気づかないの可愛すぎっ」「しめちゃん表参道にふつうにいるのか」「可愛いからつけたままでいいんじゃない？笑」「秋服しめちゃんもかっこいい」「彼女目線みたいで、キュン」「あんなナチュラルに表参道歩いてるんや」「表参道に普通にいるのすごい笑」「表参道デートしている気分」「横顔美しすぎる」「ブラウンコーデめっちゃお似合い」など、様々な反響が寄せられている。

■写真：藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）＆大橋和也（なにわ男子）＆七五三掛龍也（Travis Japan）＆金城碧海（JO1）とのプライベートショット