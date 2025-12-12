11時の日経平均は470円高の5万619円、ファストリが129.16円押し上げ 11時の日経平均は470円高の5万619円、ファストリが129.16円押し上げ

12日11時現在の日経平均株価は前日比470.51円（0.94％）高の5万619.33円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1426、値下がりは152、変わらずは25と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を129.16円押し上げている。次いでファナック <6954>が34.09円、信越化 <4063>が27.24円、日東電 <6988>が24.40円、ＳＢＧ <9984>が20.06円と続く。



マイナス寄与度は92.25円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が51.14円、ディスコ <6146>が9.16円、ＫＤＤＩ <9433>が3.81円、スクリン <7735>が1.94円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は鉱業の1業種のみ。値上がり率1位は不動産で、以下、繊維、銀行、輸送用機器、鉄鋼、保険と続いている。



※11時0分2秒時点



株探ニュース

