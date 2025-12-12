「私って“2番目思考”？」我慢する女や空気を読みすぎる女は2番目の女にされやすい？リアルな指摘が刺さる話題作【作者に聞く】
「面倒な女」に思われたくなくて、いつも自分のことは後回し。本音を押し殺し、気づけば“2番目思考”から抜け出せなくなっている――そんな恋に心当たりがある人は多いだろう。さらに、彼氏の友達と一緒に遊ぶと全然楽しめない…というアラサー女子ならではの悩みも絡み、じわじわ心をえぐるのがヤチナツ(@11yc4)さんの「20時過ぎの報告会」だ。仕事、恋愛、結婚…さまざまな岐路に立つ世代の揺れる心をリアルに描き、多くの共感を集めている。
彼氏の友達と遊びに行けば、なぜか“楽しそうに見える女子”と“つまらなそうに見られる女子”で扱いが変わることに気づく
。しかも「つまんなそうなのはブス」という身も蓋もない指摘まで飛び出すから、読者の胸がざわつくのも無理はない。苦手な彼氏の友人関係に気を遣って笑顔を作り続け、誰よりも頑張っているのに、彼氏のほうから歩み寄ってくれる気配はゼロ--。そんな切なさが、ページをめくるたびにじんわりと積み重なっていく。
■「面倒な女になりたくない」は実は“2番目体質”の第一歩？
作中のガールズトークは痛いほどリアルだ。作者のヤチナツさんが作品を描き始めた理由は、自分自身が社会人2年目の頃に恋愛で抱えたストレスからだったという。本音を言わずに“都合のいい女”のポジションに落ち着いてしまう危うさは、誰にとっても他人事ではない。
こはる・りさこ・きみという三者三様のキャラクターも魅力的。それぞれが抱える恋の癖や弱さも、誰もが自分と重ね合わせる部分を持ち合わせているのだろう、読者の心をつかんで離さない。
■恋愛・結婚だけが幸せじゃない…揺れるアラサー世代へのメッセージ
作品では、結婚や出産をめぐる価値観の揺れも丁寧に描かれている。ヤチナツさんは「幸せは本来自分で決めるもの。なのに制度や慣習が“当たり前の幸せ”を押し付けてしまっている」と語り、その言葉が読者の胸に深く刺さる。
さらに、2巻で明かされたこはるの過去には大きな反響があり、「3巻はいつ？」という声も続出。恋愛だけでなく、仕事や自己肯定感など“大人になっても迷い続ける私たち”の姿をそのまま写し取る作品だ。自分らしい生き方に悩んだ時、そっと背中を押してくれる一冊になる。
取材協力：ヤチナツ(@11yc4)
