自走式ヘッドとブラシレスモーターを搭載！軽く押すだけで、驚くほどスイスイ前へ進む【アマゾンベーシック】の掃除機を買うならAmazonで！
スタンド付きで置くだけ収納、軽い力で前に進むから掃除が楽々！【アマゾンベーシック】の掃除機をAmazonでゲットしよう！
アマゾンベーシックの掃除機は、ヘッドブラシ自体が回転することで、軽い力でもスムーズに前進する。250ワットのブラシレスDCモーターにより、強力な吸引力と長寿命を両立し、日々の掃除をより快適にサポートする。
22.2ボルトのリチウムイオンバッテリーは、最大45分の連続使用が可能。ターボモードでも9分稼働できるため、短時間でしっかりと掃除を終えたい時にも頼れる。
ヘッドは左右180度に回転し、ソファ下や家具の隙間など、狭い場所でも自在に動ける設計。さらに先端にはLEDライトを搭載しており、暗い場所でもゴミを見逃さず、細部まできれいに仕上げられる。
掃除後は、付属のスタンドに置くだけで本体を安定して収納可能。ブラシ類も一緒にまとめられ、背面の滑り止めゴムを使えば、掃除中に壁へ立てかけることもできる。
使いやすさとパワーを兼ね備えたこの一台が、掃除のストレスを軽減し、暮らしの質を高めてくれる。
